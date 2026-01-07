ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
453
Время на прочтение
4 мин

Не выбрасывайте мандариновые шкурки: они пригодятся для дома, здоровья, красоты

Как использовать мандариновые кожуры: полезные советы

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Мандариновые шкурки

Мандариновые шкурки

Мандарины и другие цитрусовые плоды обычно ценят за их сочный мякоть. Однако опытные хозяйки считают мандарины очистки не отходами, а ценным продуктом. Этот «мусор» скрывает в себе колоссальный потенциал благодаря высокому содержанию эфирных масел, антиоксидантов и целого комплекса витаминов. Именно этот богатый природный состав позволяет превратить обычную кожуру в эффективную замену освежителям воздуха, аптечным препаратам и профессиональным средствам для защиты домашнего сада.

Рассмотрим лишь некие методы внедрения мандариновых шкурок.

Использование мандариновых шкурок в кулинарии

Мандариновая цедра способна придать блюдам неповторимый аромат и стать вашей коронной кулинарной «фишкой».

  • Если хорошо высушить кожуру, а затем смолоть их в кофемолке, вы получите ароматный порошок. Такая приправа придает выпечке, десертам, соусам и маринадам особый вкус.

  • Несколько кусочков свежей или сушеной кожуры в заварнике обогащают напиток витамином С и помогают успокоить нервную систему.

  • Цукаты — проваренные в сиропе и подсушенные кожуры являются полезным натуральным лакомством.

Применение мандариновых шкурок в быту

Использование цитрусовых отходов в домашнем хозяйстве позволяет значительно снизить количество агрессивных химических средств и искусственных ароматизаторов. Благодаря своим природным свойствам, мандариновая кожура становится основой для создания безопасных и действенных средств для уборки и поддержания порядка.

  • Один из наиболее эффективных методов — приготовление уксусной настойки. Совместив шкурки с обычным уксусом в стеклянной банке, вы получите мощный дезинфектор. Такой раствор не только уничтожает бактерии на кухонных поверхностях, но легко расщепляет устаревший жир.

  • Для возврата металлическим изделиям первоначального вида пригодится белая сторона свежей цедры. Ею можно натирать краны или столовые приборы, чтобы удалить накипь и придать металлу зеркальный блеск.

  • В уходе за гардеробом мандариновые корки выполняют сразу две функции. Во-первых, их аромат является естественным репеллентом против моли, что помогает уберечь шерстяные и меховые вещи от повреждений. Во-вторых, если поместить измельченную шкурку в небольшие мешочки вместе с рисом, такое средство будет работать как абсорбент. Рис будет впитывать лишнюю влагу, а эфирные масла будут нейтрализовать посторонние запахи на полках с одеждой.

Защита комнатных растений

Владельцы домашних оранжерей могут получить отличное средство по уходу за растениями совершенно бесплатно, используя лишь остатки от цитрусовых. Мандариновые чистки становятся эффективным инструментом защиты цветов от вредителей и нежелательного внимания домашних животных.

  • В частности, настой на основе кожур помогает преодолеть паутинного клеща. Для приготовления действенного раствора достаточно выдержать очистку в воде, после чего щедро обработать листья растения с помощью опрыскивателя.

  • Кроме того, мандариновый аромат служит естественным барьером для кошек. Если ваш любимец пытается грызть листья или использовать землю в горшке не по назначению, следует просто положить свежие корки на почву. Резкий цитрусовый запах отпугивает животных, что позволяет сохранить ваши фикусы и герани невредимыми.

Мадариновые шкурки для здоровья и в косметологии

Высокая концентрация витаминов и природные антисептические свойства делают мандариновые шкурки очень полезными для ухода за телом и поддержания общего самочувствия. Благодаря своему составу они могут стать действенным дополнением к домашней аптечке или косметическому арсеналу.

  • В период простуд отвар из высушенной кожуры помогает справиться с кашлем. Приготовление напитка из расчета двух ложек измельченной цедры на стакан кипятка способствует мягкому выведению мокроты и облегчению дыхания.

  • Эфирные масла стимулируют работу желудочно-кишечного тракта, активизируют обмен веществ и делают обед более легким для желудка.

  • Эфирные масла цитрусовых обладают выраженным антистрессовым эффектом. Аромат свежих шкурок, оставленных у кровати на ночь, действует как естественное успокаивающее средство, снимающее тревожность и способствующее более быстрому засыпанию.

  • Для повседневного ухода за лицом можно приготовить мандариновый лед. Замороженный настой из цедры при использовании утром не только сужает поры, но и прекрасно тонизирует кожу, придавая ей свежий вид.

  • Для ухода за кожей тела шкурку используют как основу для домашнего скраба. Мелко смоленная сухая цедра в сочетании с морской солью и растительным маслом глубоко очищает поры и является эффективным средством в борьбе с целлюлитом.

Мандаринка — это целый арсенал полезных лайфхаков. Главное — тщательно мыть фрукты с содой перед очищением, чтобы удалить воск и консерванты. Природа всегда имеет решение, стоит только правильно ими воспользоваться.

Дата публикации
Количество просмотров
453
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie