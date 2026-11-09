ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
182
Время на прочтение
2 мин

Не выбрасывайте ореховую скорлупу: из нее можно сделать подкормку для цветения комнатных растений

Как использовать ореховую скорлупу для комнатных растений: советы опытных цветоводов.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Как приготовить удобрение для комнатных цветов из ореховой скорлупы

Как приготовить удобрение для комнатных цветов из ореховой скорлупы / © pixabay.com

После очищения грецких орехов не спешите выбрасывать скорлупу. Ее можно использовать для домашнего ухода за комнатными растениями, но важно знать, как именно. В отличие от готовых минеральных удобрений, скорлупа разлагается медленно и не снабжает цветы быстродоступными питательными веществами. Поэтому его лучше рассматривать как дополнительный материал для почвы.

Как приготовить настой из ореховой скорлупы

Для домашнего настоя понадобятся скорлупки грецких орехов и вода. Используйте только чистое сырье без остатков соли, растительного масла или плесени.

Способ приготовления:

  1. Возьмите скорлупу примерно от 5-6 грецких орехов и тщательно промойте ее.

  2. Измельчите скорлупу на небольшие кусочки.

  3. Залейте ее 500 мл горячей воды и оставьте настаиваться на сутки.

  4. Процедите жидкость через мелкое сито.

  5. Перед использованием разбавьте настой чистой водой в соотношении 1:1.

Каким комнатным цветам подходит настой из ореховой скорлупы

Чаще всего его применяют для цветов, которые требуют регулярного увлажнения и хорошо реагируют на органические добавки.

  • Фиалка (сенполия). Это комнатное растение ценит умеренный полив и легкую почву. Для пышного цветения ему нужны питательные вещества, а настой из скорлупы можно использовать в качестве дополнительного средства в домашнем уходе.

  • Спатифиллум. Растение известно своим белым цветением и любит влажную, но не переувлажненную почву. В уходе за спатифиллумом важно поддерживать регулярный полив и обеспечивать достаточное питание, чтобы он образовывал новые листья и цветоносы.

  • Антуриум. Этот цветок нуждается в рыхлом субстрате, тепле и стабильной влажности. Для активного роста и длительного цветения ему необходима регулярная подкормка, которая дополняет правильный уход.

  • Орхидея фаленопсис. Она требует особого субстрата на основе коры и специального режима полива. В домашнем уходе для нее важны надлежащее освещение, стабильная температура и подкормка, подобранная именно для орхидей.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie