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Не выбрасывайте перезрелые абрикосы: топ-3 невероятных блюд, которые стоит приготовить прямо сейчас
Мы собрали простые и быстрые рецепты сладкого десерта, пикантного соуса и пирога, которые помогут вам использовать летний урожай.
В июле сезон абрикосовнаходится в самом разгаре, поэтому на украинских кухнях часто скапливаются слишком мягкие и перезрелые плоды. Вместо того чтобы выбрасывать такое сырье, его можно мгновенно превратить в полезные кулинарные шедевры.
Если же у вас есть немного времени и вдохновения для кулинарных экспериментов, воспользуйтесь нашими тремя проверенными рецептами.
1. Французская абрикосовая галета с миндалем
Мягкие фрукты идеально подходят для открытых пирогов на тонком сухом тесте. Во время запекания фрукты карамелизуются, образуя нежную и очень ароматную начинку.
Ингредиенты для блюда:
200 г пшеничной муки;
100 г очень холодного сливочного масла;
3–4 ст. л. ледяной воды;
400 г перезрелых абрикосов;
2 ст. л. кукурузного крахмала (для удержания сока);
2–3 ст. л. сахара;
1 свежее яйцо;
горсть миндальных хлопьев.
Пошаговая инструкция по приготовлению:
1. Приготовьте тесто. Перетрите муку с нарезанным кубиками холодным маслом до состояния мелкой крошки. Добавьте ледяную воду, замесите упругое тесто и поставьте в холодильник на 25 минут.
2. Приготовьте начинку. Аккуратно удалите косточки и нарежьте абрикосы дольками. Поскольку перезрелые фрукты выделяют много сока, смешайте их с крахмалом — это не даст тесту размокнуть.
3. Испеките галету. Раскатайте тесто в круг толщиной 3 мм на пергаменте. Выложите абрикосы по центру, оставив края (3–4 см) свободными. Заверните свободные края внутрь, посыпьте начинку сахаром, смажьте тесто взбитым яйцом и выпекайте 30 минут при 180 °C. Перед подачей посыпьте миндалем.
2. Острый индийский соус чатни к мясу и сырам
Перезрелые плоды обладают насыщенным глубоким ароматом, поэтому становятся лучшей основой для пикантных соусов. Чатни прекрасно сочетается с запеченной уткой, курицей на гриле, свиными ребрышками или твёрдым сыром.
Вам понадобятся следующие продукты:
500 г абрикосов без косточек;
1 большая красная луковица;
50 мл яблочного или винного уксуса;
70 г коричневого сахара;
1 ч. л. свежего тертого имбиря;
0,5 ч. л. сушеных хлопьев перца чили;
щепотка соли;
1 звездочка бадьяна.
Технология приготовления соуса:
1. Очистите красный лук, нарежьте его мелкими кубиками и обжарьте в глубокой сковороде с толстым дном на ложке растительного масла до мягкости.
2. Нарежьте абрикосы кусочками. Добавьте их к обжаренному луку вместе с сахаром, уксусом, имбирем, чили, бадьяном и солью.
3. Тушите соус на минимальном огне, регулярно перемешивая деревянной лопаткой, примерно 35–40 минут. Плоды должны полностью развариться, а сироп — стать тягучим и густым.
3. Домашний освежающий сорбет
Это уникальный летний десерт без лишних калорий и жирных сливок, который прекрасно спасет от июльской жары. Именно благодаря кремообразной текстуре спелых фруктов он получается нежным и однородным.
Потребуются следующие ингредиенты:
500 г сладких абрикосов;
2 ст. л. лимонного сока;
3 ст. л. жидкого натурального меда;
50 мл холодной питьевой воды;
свежая мята для украшения.
Как приготовить освежающий сорбет:
1. Удалите косточки из абрикосов, переложите мякоть в чашу блендера и тщательно измельчите её до получения идеально гладкого, бархатистого пюре.
2. Добавьте лимонный сок (он сбалансирует сладость фруктозы), воду и мед. Еще раз взбейте смесь блендером в течение минуты и перелейте массу в пластиковый контейнер.
3. Поставьте емкость в морозильную камеру на 3–4 часа. Главный секрет: каждые 45 минут доставайте форму и интенсивно взбивайте сорбет погружным блендером или вилкой. Это разбивает крупные кристаллы льда и делает десерт воздушным.
Как заготовить излишки абрикосов на зиму: советы хозяйкам
Если у вас оказалось слишком много перезрелых плодов, и вы не успеваете съесть их или приготовить из них десерты прямо сейчас, лучший выход — правильная заморозка:
Замороженное витаминное пюре. Измельчите очищенные абрикосы в блендере без добавления сахара. Разлейте полученную массу в силиконовые формы для льда или кексов и заморозьте. Зимой такие витаминные кубики станут аппетитной добавкой к утренней овсянке.
Замораживание отдельными дольками. Очистите плоды от косточек, разрежьте пополам и аккуратно разложите на доске в один слой. Поместите их в морозилку на несколько часов, а после застывания соберите в пакет. Так дольки фруктов не слипнутся в сплошной ком.
Помимо сладкого аромата, летние косточковые фрукты содержат огромное количество витаминов и полезных микроэлементов, которые поддерживают работу сердца, улучшают состояние кожи и зрение. В частности, учёными было официально доказано польза летних фруктов для очищения кишечника, где яркие абрикосы заняли одну из первых позиций в рейтинге средств для улучшения обмена веществ и быстрого пищеварения.