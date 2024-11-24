Не выбрасывайте шелуху чеснока, она пригодится: вы будете довольны результатом

Опытные хозяева используют отходы чеснока для мульчирования почвы и защиты овощей от болезней и вредителей.
Рассказываем, как превратить обычную чесночную шелуху в настоящее сокровище для вашего огорода.
Какая польза шелухи чеснока для почвы и огородных культур: об этом мало кто знает
- Мульча. Один из лучших способов применения чесночной шелухи – это мульчирование. Следует измельчить отходы и рассыпать их на грядках. Таким образом, можно удержать влагу внутри почвы, защитить землю от перемерзания зимой и от жары летом. К тому же, шелуха своим запахом будет отпугивать вредителей с вашего участка, поэтому от этого средства только польза. Даже малое количество отходов сможет справиться со своими задачами, потому не стоит игнорировать такую возможность.
- Природный инсектицид. Кроме того, что чесночная шелуха может отпугивать вредителей, она отлично справляется с защитой растений от болезней. Шелуху можно использовать в виде отвара или просто разбрасывать на участке, оно создаст защитный барьер от тли, насекомых, грибковых заболеваний, ржавчины и монилиоза.
Читайте также:
Что делать, чтобы котлеты не прилипали к сковороде и не разваливались: 6 кулинарных уловок
Если купили кислые мандарины, не огорчайтесь: как быстро сделать фрукты сладкими
Как ускорить зарядку смартфона с помощью всего лишь одной функции