Не выбрасывайте скорлупу от грецких орехов: эти отходы помогут решить кучу бытовых проблем

Большинство людей после раскалывания грецких орехов сразу выбрасывают скорлупу, считая ее ненужной. Однако опытные хозяева знают: это не мусор, а ценный природный материал, который можно использовать десятками способов от ухода за садом до очистки воды.

Натуральное топливо для печки или камина. Скорлупа грецких орехов прекрасно горит и дает много тепла. Если высушить ее и хранить в мешке, то зимой можно использовать как экологичное топливо, оно не дымит и оставляет минимум пепла.

Идеальный дренаж для цветочных горшков. Измельченная скорлупа — отличная альтернатива керамзиту. Она обеспечивает проветривание корней и защиту от загнивания, поэтому ее следует насыпать на дно горшка перед посадкой цветов или рассады.

Очистка воды. Измельченную скорлупу можно бросать в воду, чтобы удалить запах и разные примеси. Она действует как природный фильтр благодаря своей пористой структуре, абсорбируя вредные вещества.

Полировка деревянных поверхностей. Если скорлупу высушить и потереть деревянный стол или подоконник, то поверхность станет блестящей. Эффект усиливается, если смешать измельченную скорлупу с небольшим количеством оливкового или льняного масла.

Органическое удобрение для сада. После сгорания скорлупы остается пепел, богатый калием и кальцием. Его можно использовать как натуральную подкормку для садовых культур, особенно для помидоров, роз и плодовых деревьев.