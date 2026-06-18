Как использовать скошенную траву на огороде / © Фото из открытых источников

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Скошенная трава является природным источником азота, калия и других микроэлементов, необходимых для полноценного развития растений. При разложении органическая масса возвращает полезные вещества в почву, способствуя повышению его плодородия. Именно поэтому опытные огородники стараются максимально эффективно использовать зелень после скашивания, превращая ее в ценный ресурс для участка. Об этом пишет ресурс zaxid.net.

Компостирование для получения питательного удобрения

Одним из самых распространенных способов использования скошенной травы является компостирование. Благодаря высокому содержанию азота зеленая масса ускоряет процесс перегнивания органических отходов и способствует образованию качественного компоста.

Для лучшего результата траву чередуют с сухими листьями, соломой, измельченными ветвями или бумагой. Такое сочетание обеспечивает правильное созревание компостной массы и предотвращает ее уплотнение.

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Мульчирование грядок

Подвяленая трава хорошо подходит для мульчирования овощных и ягодных культур. Слой мульчи помогает дольше сохранять влагу в почве, уменьшает перегрев земли и сдерживает рост сорняков.

Постепенное разложение травяного покрова обеспечивает дополнительное питание растений органическими веществами. Особенно эффективным мульчирование считается для томатов, огурцов, перца, клубники и ягодных кустов.

Защита корневой системы

Использование скошенной травы в качестве природного покровного материала способствует защите корней от перегрева и резких температурных колебаний.

Травяной слой вокруг деревьев, кустов и многолетних растений помогает удерживать влагу и создает благоприятные условия для развития корневой системы. Особенно полезна такая защита в периоды летней жары и во время осеннего похолодания.

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Подкормка газона

Мелкие остатки скошенной травы могут использоваться как естественная органическая подкормка газона. Постепенное перегнивание зеленой массы возвращает в почву часть питательных веществ, использованных растениями во время роста.

Такой подход способствует поддержанию насыщенного зеленого цвета травостоя, улучшению структуры почвы и уменьшению потребности во внесении минеральных удобрений.

Приготовление зеленого удобрения

Одним из самых ценных способов использования скошенной травы является приготовление жидкой органической подкормки.

Для этого емкость примерно на две трети заполняется свежей травой и заливается водой. После настаивания в течение 7-10 дней образуется концентрированный питательный раствор, богатый азотом и другими полезными веществами.

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Перед использованием настой разбавляется водой в соотношении 1:10. Такая подкормка особенно хорошо подходит для огурцов, кабачков, тыквы, капусты и других культур, нуждающихся в активном наращивании зеленой массы.

Какую траву не стоит использовать

Для компостирования, мульчирования и подкормки пригодна только трава, которая не подвергалась обработке гербицидами или другими химическими препаратами.

Также нежелательно использование растений с созревшими семенами сорняков, поскольку это может способствовать их распространению на огороде и в саду.

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