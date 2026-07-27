Как приготовить органическое удобрение из сорняков

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Большинство огородников привыкли сразу выносить сорняки за пределы участка или сжигать их. Однако агрономы отмечают: далеко не все выполотые растения бесполезны. Если они не поражены болезнями и еще не успели образовать семена, их можно превратить в эффективное натуральное удобрение. Такая подкормка практически ничего не стоит, а пользы приносит немало. Оно насыщает почву органическими веществами, улучшает ее структуру, стимулирует развитие полезных микроорганизмов и помогает огородным культурам быстрее расти.

Почему сорняки могут быть полезными

Сорняки активно поглощают из земли азот, калий, кальций, магний и другие микроэлементы. Поэтому после правильного перегнивания они возвращают эти питательные вещества обратно в почву в доступной для растений форме.

Особенно ценными считаются молодая крапива, лобода, мокрица, одуванчик, подорожник и другие зеленые растения без признаков заболеваний. Они содержат много азота, который необходим овощным культурам в период активного роста.

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Как приготовить жидкое удобрение из сорняков

Самый популярный способ — сделать питательный настой. Для этого выполотые сорняки измельчают и заполняют ими пластиковую или деревянную емкость примерно на две трети объема. Затем доливают воду почти до краев, оставляя немного места для брожения.

Емкость накрывают крышкой или тканью и оставляют в теплом месте на 7-14 дней. За это время смесь начинает активно бродить. Периодически ее лучше перемешивать.

Перед использованием концентрат обязательно разбавляют водой примерно в соотношении 1:10. Таким настоем поливают растения только под корень.

Какие культуры особенно хорошо реагируют на такую подкормку

Зеленое удобрение станет отличным источником питательных веществ для многих огородных культур. Лучше всего им подпитывать:

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томаты;

огурцы;

кабачки;

тыквы;

перец;

капусту;

баклажаны;

кукурузу;

ягодные кусты.

Содержащийся в настое азот стимулирует наращивание зеленой массы и укрепляет растения.

Как использовать сорняки для мульчирования

Не все сорняки нужно превращать в настой. Часть зеленой массы можно использовать как мульчу.

Измельченные растения раскладывают вокруг овощей, ягодников или плодовых деревьев слоем до 8 сантиметров. Такая мульча помогает дольше удерживать влагу, подавляет появление новых сорняков, защищает землю от перегрева и постепенно перегнивает, обогащая почву органикой.

В то же время мульча не должна касаться стеблей растений, чтобы избежать их загнивания.

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Можно ли добавлять сорняки в компост

Да, это один из лучших вариантов утилизации зеленой массы. Сорняки смешивают с сухими листьями, соломой, опилками, мелкими ветвями, овощными очистками и другими органическими остатками. При перегнивании образуется качественный компост, который станет отличным удобрением для всего огорода.

Главное правило — не класть в компостную кучу сорняки с созревшими семенами или растения, пораженные грибковыми или бактериальными болезнями.

Какие сорняки лучше не использовать для подкормки

Не все растения одинаково безопасны. Агрономы советуют не использовать для настоев или мульчирования сорняки, уже успевшие образовать семена. Также нежелательно применять растения с признаками мучнистой росы, ржавчины, фитофтороза или других инфекций.

Осторожно следует относиться и к сорнякам с мощной корневой системой, например пырея или березки полевой. Если их корни не перегниют полностью, они могут снова прорасти.

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