Не выбрасывайте старые джинсы: 7 необычных вещей, которые можно из них сделать (фото)

Вторая жизнь джинсов. Фото: poradu.pp.ua

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Старые джинсы часто лежат в шкафу годами: носить их уже не хочется, а выбросить жалко. И зря, ведь деним — одна из самых крепких тканей, поэтому даже изношенные штаны можно использовать для вещей, которые еще долго будут служить в быту.

Из старых джинсов делают не только сумки, подушки или фартуки. Есть более интересные варианты — от новой обивки для стула до настенного органайзера или декоративного кашпо.

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Перетащить стул или кресло

Одна из самых эффектных идей — использовать старые джинсы в качестве обивочной ткани.

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Деним крепкий и хорошо выдерживает нагрузку, поэтому подходит для сидения стула, пуфа или небольшого кресла. Если есть несколько пар разных оттенков, их можно сшить в большой лоскутный кусок. Особенно интересно смотрятся карманы, заводские швы, потертости и этикетки — их можно оставить как декоративные элементы.

Для простого кухонного стула достаточно снять сиденье, удалить старую ткань, вырезать деним с запасом и закрепить его мебельным степлером с обратной стороны.

Как использовать старые джинсы

Сделать настенный органайзер из карманов

Задние карманы — одна из самых полезных частей старых джинсов. Их можно отпороть или вырезать вместе с небольшим запасом ткани, а затем пришить к плотному основанию.

Выйдет настенный органайзер для ручек, ножниц, кистей, блокнотов, ключей и других мелочей. В детском в таких карманах можно хранить канцелярию, в мастерской инструменты, а у рабочего стола зарядные устройства и кабели.

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Что сделать из старых джинсов

Сшить кашпо или мягкую корзину

Брюки можно превратить в небольшие текстильные емкости для хранения.

Для этого нижнюю часть штанины отрезают на нужной высоте, зашивают дно, а верхний край отворачивают кнаружи. Внутрь по желанию добавляют подкладку.

Такие корзины подходят для клубков нитей, косметики, канцтоваров или мелких детских вещей. А если вставить внутрь непромокаемую емкость, их можно использовать как декоративные чехлы для цветочных горшков.

Кашпо для цветов

Сделать чехол для бутылки

Еще одна простая идея — чехол для бутылки вина или другого напитка.

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Для этого особенно удобна нижняя часть узкой штанины, она уже имеет нужную вытянутую форму. Достаточно отрезать кусок нужной длины, зашить низ, а сверху добавить ручку или ленту.

Такой чехол можно использовать и в качестве упаковки для подарочной бутылки.

Сделать коврик из полосок денима

Если собралось несколько пар джинсов, из них можно сделать крепкий коврик.

Самый простой вариант — нарезать ткань на примерно одинаковые квадраты и сшить их в полотно. Другой способ — нарезать длинные полоски и сплести или скрутить их.

Особенно интересно смотрится сочетание светлого, синего и темно-синего денима. В подборках повторного использования джинсов коврики рекомендуют делать даже из грубых швов, которые трудно применить в других изделиях.

Коврик из джинсов

Превратить старые джинсы в картину

Если ткань обладает интересной потертостью, вышивкой, карманами или необычным декором, ее можно использовать для настенного панно.

Более простой вариант — вырезать несколько кусков денима разного цвета и составить из них абстрактную композицию или геометрический узор.

Декор из джинсов

Сделать подставки под горячее из толстых швов

Даже после того как основную ткань уже использовали, не обязательно выбрасывать грубые боковые швы джинсов.

Их можно отрезать длинными полосками, скрутить по спирали и плотно сшить между собой. В результате получаются круглые подставки под чашки или горячую посуду.

Эта идея особенно практична, потому что позволяет использовать именно те части джинсов, которые обычно остаются после других изделий. Такой способ прямо упоминается в подборке с 25 вариантами повторного использования денима. Как сделать

Старые джинсы можно использовать почти полностью: большие куски ткани пойдут на обивку или коврик, штанины — на корзины и чехлы, карманы — на органайзеры, а грубые швы — на небольшие бытовые вещи. Поэтому даже сильно изношенный пар не обязательно сразу выбрасывать — часто пригодными остаются отдельные части ткани.

Подставка из джинсов

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