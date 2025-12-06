Не выбрасывайте старые газеты: креативные и полезные способы применить их в быту

Как использовать старые газеты в быту / © pexels.com

Газетная бумага отличается высокой гигроскопичностью — она впитывает влагу, запахи и даже жир.

Взяв за привычку использовать газеты на дому, вы заметите, как они выручают во многих ситуациях. Например, скомканная газета, уложенная внутрь ботинка на ночь, быстро извлекает влагу, не повреждая материал. Лук и чеснок, завернутые в газету, дольше хранятся свежими, особенно в прохладном помещении. Газетный слой в ящике с крупами помогает отпугивать моль и мелких жучков, а добавленный лавровый лист оказывает эффект еще сильнее.

Газета также идеально подходит для упаковки хрупких вещей: она амортизирует удары и не электризуется, а во время мытья стекла увлажненная газетная бумага не оставляет разводов и придает блеск без химии. В саду и на огороде газеты угнетают рост сорняков под мульчей и даже могут служить основанием для рассады, ведь разлагаются в почве, не мешая корням.

В обиходе газета может заменить бумажные полотенца, особенно при уборке масляных поверхностей, и спасает пол при покраске, не прилипая, как пленка. Она также подходит для домашних животных — нейтрализует запахи и легко утилизируется. Газета помогает избавиться от неприятных запахов в холодильнике, а сезонная обувь, обернутая газетами, будет защищена от пыли и влаги.

Старые газеты — это доступное, многофункциональное и экологическое средство, способное облегчить жизнь в каждом доме.