Не выбрасывайте старые горшки, ведь они помогут сэкономить деньги и навести идеальный порядок дома

Что сделать из старых горшков / © pexels.com

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То, что кажется ненужным может стать практической вещью для дома. Достаточно немного фантазии, чтобы превратить обычный горшок в полезный органайзер, декоративный элемент или даже помощника в обиходе, пишут в TN.

Как можно использовать старые горшки дома

Органайзер для мелочей

Цветочные горшки прекрасно подходят для хранения постоянно теряемых предметов. В них можно складывать карандаши, ручки, кисти, ножницы, отвертки, кабели, зарядные устройства или другие мелочи. Это поможет поддерживать порядок на рабочем столе или мастерской.

Удобное место для кухонных принадлежностей

На кухне горшок легко заменит дорогостоящий органайзер. В нем удобно хранить деревянные ложки, лопатки, венчики и другие кухонные принадлежности. Так все необходимое будет всегда под рукой.

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Контейнер для мелких вещей в ванной

Косметические кисти, расчески, ватные палочки, резинки для волос или другие аксессуары можно аккуратно сложить в один горшок. Это поможет освободить место на полках и сделает ванную более чистоплотной.

Миникашпо для новых растений

Даже если старый горшок уже не слишком привлекателен снаружи, его можно покрасить или задекорировать веревкой, тканью или краской. После этого он снова станет стильным кашпо для комнатных цветов или суккулентов.

Декор для дома или сада

Несколько старых горшков разного размера легко превратить в интересную композицию для балкона, террасы или подворья. Их можно украсить росписью, камешками или мозаикой, создав уникальный элемент декора.

Почему стоит дать старым горшкам вторую жизнь

Повторное использование вещей позволяет не только сэкономить семейный бюджет, но и снизить количество бытовых отходов. Вместо покупки новых органайзеров или контейнеров можно воспользоваться тем, что уже дома. Это простой способ сделать дом более функциональным без дополнительных затрат.

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FAQ

Что можно сделать из старых цветочных горшков?

Старые горшки можно использовать в качестве органайзеров для канцелярии, кухонных принадлежностей, косметики или инструментов. Кроме того, они подходят для создания декоративных композиций, новых кашпо или изделий для сада.

Как повторно использовать пластиковые цветочные горшки?

Пластиковые горшки легко превратить в контейнеры для хранения мелочей, емкости для выращивания рассады, органайзеры для мастерской или декор для балкона. При желании их можно выкрасить или украсить, чтобы они гармонично вписывались в интерьер.

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