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Не выбрасывайте вчерашний картофель: простое британское блюдо с капустой за 30 минут
Остатки картофеля и капусты легко превратить в румяное блюдо с хрустящей корочкой — без сложных продуктов и лишних хлопот.
Bubble and squeak – британское жареное блюдо из холодного картофеля и вареной капусты или брюссельской капусты. Овощную массу готовят на сковороде к румяной корочке, поэтому вчерашний гарнир приобретает новую текстуру.
Блюдо хорошо вписывается в ту же логику, что и капуста, тушеная с картофелем , но здесь овощи не тушат, а жарят до выразительной корочки.
ТСН.ua делится простым рецептом
Ингредиенты для bubble and squeak
На 4 порции требуются:
400 г холодного картофельного пюре или вареного картофеля, размятой вилкой;
вареная белокочанная капуста, нашинкованная после охлаждения;
1 луковица;
1 зубчик чеснока;
1 столовая ложка утиного или гусиного жира или сливочного масла;
4 ломтика бекона — по желанию.
Бекон не обязателен: его можно пропустить, если нужна овощная версия. Картофель должен быть холодным, а капуста не слишком влажной, иначе масса хуже поджарится.
Как сформировать овощную массу
Если капуста после варки осталась мокрой, слегка отожмите ее и нашинкуйте. Лук нарежьте тонкими ломтиками, чеснок измельчите.
Разогрейте жир или масло в антипригарной сковороде. Если вы используете бекон, сначала обжарьте его до румяности, затем добавьте лук и чеснок.
Положите капусту и дайте ей слегка подрумяниться. Перемешивайте, чтобы овощи равномерно прогрелись.
Добавьте холодный картофель и соедините все лопаткой. Не сбивайте смесь в гладкое пюре: небольшие кусочки помогут сохранить текстуру.
Как пожарить bubble and squeak к корке
Разровняйте массу по дну сковороды и жарьте на среднем огне примерно 10 минут, чтобы нижний слой хорошо подрумянился. Не шевелите его раньше времени: корочка формируется именно тогда, когда смесь спокойно контактирует с горячей поверхностью.
Когда низ схватится, осторожно переверните блюдо по частям или накройте сковороду тарелкой и переверните одним движением. Поверните bubble and squeak на сковороду и дайте подрумяниться с другой стороны еще около 10 минут. Затем нарежьте куски и подавайте горячим.
Общее время приготовления – около 30 минут: примерно 10 минут подготовки и 20 минут жарки. Выход – 4 порции. К блюду можно подать яйцо, соус или свежую зелень, но основным вкусом дают картофель, капуста и румяная корочка.