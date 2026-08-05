Не выбрасывайте вчерашний картофель: простое британское блюдо с капустой за 30 минут

Bubble and squeak / Фото: https://englishbreakfastsociety.com/

Реклама

Bubble and squeak – британское жареное блюдо из холодного картофеля и вареной капусты или брюссельской капусты. Овощную массу готовят на сковороде к румяной корочке, поэтому вчерашний гарнир приобретает новую текстуру.

Блюдо хорошо вписывается в ту же логику, что и капуста, тушеная с картофелем , но здесь овощи не тушат, а жарят до выразительной корочки.

Реклама

ТСН.ua делится простым рецептом

Реклама

Ингредиенты для bubble and squeak

На 4 порции требуются:

400 г холодного картофельного пюре или вареного картофеля, размятой вилкой;

вареная белокочанная капуста, нашинкованная после охлаждения;

1 луковица;

1 зубчик чеснока;

1 столовая ложка утиного или гусиного жира или сливочного масла;

4 ломтика бекона — по желанию.

Бекон не обязателен: его можно пропустить, если нужна овощная версия. Картофель должен быть холодным, а капуста не слишком влажной, иначе масса хуже поджарится.

Как сформировать овощную массу

Если капуста после варки осталась мокрой, слегка отожмите ее и нашинкуйте. Лук нарежьте тонкими ломтиками, чеснок измельчите. Разогрейте жир или масло в антипригарной сковороде. Если вы используете бекон, сначала обжарьте его до румяности, затем добавьте лук и чеснок. Положите капусту и дайте ей слегка подрумяниться. Перемешивайте, чтобы овощи равномерно прогрелись. Добавьте холодный картофель и соедините все лопаткой. Не сбивайте смесь в гладкое пюре: небольшие кусочки помогут сохранить текстуру.

Как пожарить bubble and squeak к корке

Разровняйте массу по дну сковороды и жарьте на среднем огне примерно 10 минут, чтобы нижний слой хорошо подрумянился. Не шевелите его раньше времени: корочка формируется именно тогда, когда смесь спокойно контактирует с горячей поверхностью.

Когда низ схватится, осторожно переверните блюдо по частям или накройте сковороду тарелкой и переверните одним движением. Поверните bubble and squeak на сковороду и дайте подрумяниться с другой стороны еще около 10 минут. Затем нарежьте куски и подавайте горячим.

Реклама

Общее время приготовления – около 30 минут: примерно 10 минут подготовки и 20 минут жарки. Выход – 4 порции. К блюду можно подать яйцо, соус или свежую зелень, но основным вкусом дают картофель, капуста и румяная корочка.

Новости партнеров