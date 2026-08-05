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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
11
Время на прочтение
2 мин

Не выбрасывайте вчерашний картофель: простое британское блюдо с капустой за 30 минут

Остатки картофеля и капусты легко превратить в румяное блюдо с хрустящей корочкой — без сложных продуктов и лишних хлопот.

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Bubble and squeak / Фото: https://englishbreakfastsociety.com/

Bubble and squeak / Фото: https://englishbreakfastsociety.com/

Bubble and squeak – британское жареное блюдо из холодного картофеля и вареной капусты или брюссельской капусты. Овощную массу готовят на сковороде к румяной корочке, поэтому вчерашний гарнир приобретает новую текстуру.

Блюдо хорошо вписывается в ту же логику, что и капуста, тушеная с картофелем , но здесь овощи не тушат, а жарят до выразительной корочки.

ТСН.ua делится простым рецептом

Ингредиенты для bubble and squeak

На 4 порции требуются:

  • 400 г холодного картофельного пюре или вареного картофеля, размятой вилкой;

  • вареная белокочанная капуста, нашинкованная после охлаждения;

  • 1 луковица;

  • 1 зубчик чеснока;

  • 1 столовая ложка утиного или гусиного жира или сливочного масла;

  • 4 ломтика бекона — по желанию.

Бекон не обязателен: его можно пропустить, если нужна овощная версия. Картофель должен быть холодным, а капуста не слишком влажной, иначе масса хуже поджарится.

Как сформировать овощную массу

  1. Если капуста после варки осталась мокрой, слегка отожмите ее и нашинкуйте. Лук нарежьте тонкими ломтиками, чеснок измельчите.

  2. Разогрейте жир или масло в антипригарной сковороде. Если вы используете бекон, сначала обжарьте его до румяности, затем добавьте лук и чеснок.

  3. Положите капусту и дайте ей слегка подрумяниться. Перемешивайте, чтобы овощи равномерно прогрелись.

  4. Добавьте холодный картофель и соедините все лопаткой. Не сбивайте смесь в гладкое пюре: небольшие кусочки помогут сохранить текстуру.

Как пожарить bubble and squeak к корке

Разровняйте массу по дну сковороды и жарьте на среднем огне примерно 10 минут, чтобы нижний слой хорошо подрумянился. Не шевелите его раньше времени: корочка формируется именно тогда, когда смесь спокойно контактирует с горячей поверхностью.

Когда низ схватится, осторожно переверните блюдо по частям или накройте сковороду тарелкой и переверните одним движением. Поверните bubble and squeak на сковороду и дайте подрумяниться с другой стороны еще около 10 минут. Затем нарежьте куски и подавайте горячим.

Общее время приготовления – около 30 минут: примерно 10 минут подготовки и 20 минут жарки. Выход – 4 порции. К блюду можно подать яйцо, соус или свежую зелень, но основным вкусом дают картофель, капуста и румяная корочка.

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Дата публикации
Количество просмотров
11
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