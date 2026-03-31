Не выбрасывайте вчерашний рис: простой трюк, чтобы он снова стал мягким и рассыпчатым

Как разогреть вчерашний рис, чтобы был вкусный

Реклама

Но вернуть ему мягкость и рассыпчатость можно в считанные минуты — и для этого не нужны никакие сложные кулинарные уловки.

Во время хранения рис теряет влагу, поэтому и становится жестким. Чтобы восстановить вкус и текстуру нужно просто добавить влагу обратно. Самый простой способ: положить рис в миску, сверху положить 2 кубика льда и прогреть в микроволновке 2–3 минуты. Лед постепенно тает, пара проникает между рысинками, и каждая становится мягкой и рассыпчатой.

Если под рукой нет льда, подойдет обычная вода или даже бульон. Достаточно сбрызнуть рис ложкой жидкости или добавить буквально столовую ложку на порцию, накрыть миску крышкой и поставить в микроволновку. Крышка сохранит пару внутри, и рис пропарится умеренно. Без крышки этот трюк не сработает.

Реклама

Теперь даже вчерашний гарнир может снова стать главным украшением вашего стола.