Не выбрасывайте втулки от туалетной бумаги: чем они полезны в саду и на огороде осенью

Использование втулок от туалетной бумаги

Реклама

Осенью на приусадебных участках накапливается много опавших листьев и растительных остатков. Часть этих материалов можно превратить в компост, а обычный картон поможет разнообразить его состав.

Как поясняют эксперты, картонные втулки также пригодны для изготовления небольших горшков под рассаду. Поэтому их не обязательно выбрасывать после использования туалетной бумаги.

Реклама

Зачем добавлять картонные втулки в компост осенью

В октябре одна из самых полезных возможностей применения втулок — добавление в компостную кучу.

Реклама

Для качественного компостирования требуется сочетание органических материалов, богатых азотом и углеродом.

К азотистым или условно «зеленым» компонентам относятся свежая скошенная трава, овощные остатки и другие сочные растительные отходы. К углеродным, или «коричневым», — сухие листья, солома, измельченная бумага и картон.

Втулки от туалетной бумаги относятся к углеродным материалам. Их добавление помогает поддерживать баланс компонентов компоста, особенно когда в нем много влажных растительных остатков.

Итак, втулки от туалетной бумаги и бумажных полотенец можно использовать для домашнего компостирования.

Реклама

Как правильно добавлять втулки к компоста

Чтобы картон быстрее разлагался, нужно:

Снять с втулок остатки туалетной бумаги, если они есть. Разорвать или разрезать картон на небольшие кусочки. Равномерно смешать его с другими компостными материалами. Проверить влажность компоста, он должен быть влажным, но не переувлажненным. При необходимости перемешивать смесь, чтобы в нее поступал воздух.

Не стоит просто складывать в компостную кучу много целых втулок. После намокания картон может слипаться, из-за чего будет разлагаться медленнее.

Также важно помнить, что сами по себе втулки не являются удобрениями для быстрого действия. Они постепенно разлагаются вместе с другой органикой и становятся частью готового компоста.

Можно ли закапывать картонные втулки прямо в грядки

Обычный непокрытый картон способен разлагаться в грунте. Однако это не означает, что целые втулки нужно массово закапывать осенью.

Реклама

Для разложения картона микроорганизмам требуется соответствующая влажность, температура и доступ к другим питательным веществам.

Если внести много картона в одно место, его разложение может происходить медленно. Кроме того, переизбыток материалов с высоким содержанием углерода способен временно влиять на доступность азота для растений.

Поэтому для обычных осенних работ лучше добавлять измельченные втулки к компостам, где легче контролировать соотношение органических компонентов.

Для чего собирать втулки до весны

Хотя в октябре основная работа с овощной рассадой уже завершена, картонные втулки могут потребоваться в следующем сезоне.

Горшки для рассады

Из втулок можно сделать простые индивидуальные емкости для посева семян.

Для этого картонные цилиндры устанавливают вертикально в лоток, наполняют субстратом и высевают семена. Такие горшки особенно удобны для культур, у которых на начальном этапе быстро развиваются корни, например гороха или душистого горошка.

При пересадке картонную емкость можно оставлять вместе с растением в почве. В таком случае его нужно полностью углубить, чтобы края не выступали над поверхностью земли и не пересыхали.

Если стены остаются слишком крепкими, их можно осторожно надрезать, чтобы они не сдерживали развитие корней.

Использование втулок от туалетной бумаги

Защита молодых растений от вредителей

Еще один весенний способ применения втулок — изготовление защитных воротничков.

Их используют против подгрызающих совок, гусеницы которых могут повреждать стебли молодых растений вблизи поверхности почвы. Для этого втулку устанавливают вокруг стебля, немного углубляя его нижний край в землю.

Однако этот способ не защищает от всех огородных вредителей и не заменяет регулярный осмотр растений.

Какие картонные втулки не подходят для огорода

Для компостирования и выращивания рассады следует выбирать только обычные чистые втулки из непокрытого картона.

Не рекомендуется использовать материалы:

с пластиковым или водонепроницаемым покрытием;

с остатками клея или других неизвестных веществ в большом количестве;

с плесенью;

сильно загрязнены бытовой химией.

Если втулки планируют оставить до весны, их следует хранить в сухом, защищенном от влаги месте.

Осенью они могут стать частью компостной смеси, а весной — простым материалом для посевных горшков и защиты рассады. Это позволяет повторно использовать обычный картон без приобретения дополнительных садовых приспособлений.

Новости партнеров

Новости партнеров