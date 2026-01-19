Не выбрасывайте втулки от туалетной бумаги: четыре гениальных способа превратить их в полезные вещи дома

Втулки от туалетной бумаги: как их можно использовать с пользой / © pexels.com

Самый простой способ — превратить втулки в удобный органайзер. Достаточно склеить несколько трубок между собой, поставить на картонное дно и украсить краской, тканью или остатками обоев. Идеальная подставка для карандашей, кистей или косметики не только уберет беспорядок в ящике, но и будет выглядеть стильно.

Любите птиц? Втулки легко превращаются в кормушки. Обмажьте трубку смесью из муки и воды, обваляйте в зерне и подвесьте на дерево. Безопасна и полезна находка для пернатых, которая еще и уменьшает количество мусора.

Дачникам и огородникам втулки особенно пригодятся. Картон быстро разлагается в почве, поэтому их можно использовать для рассады. Молодые растения можно высаживать прямо в землю вместе с втулкой — и никакой пересадки! Идеально для перцев, помидоров и других культур.

А если готовитесь к пикнику или поездке на дачу, втулка станет безопасным чехлом для ножа. Просто наденьте ее на лезвие, сожмите пальцами и спрячь кончик внутрь. Легко, надёжно и безопасно.

Каждая такая маленькая хитрость делает жизнь проще, а мир чистее. Используйте втулки с умом — это удобно, полезно и экономно!