Не выбрасывайте яблочную кожуру: она может спасти даже безнадежно пригоревший противень

Противень / © pexels.com

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Пригорелый противень не обязательно сразу чистить агрессивными средствами. Для размягчения засохшего жира можно использовать обычные яблочные кожуры. При нагревании они выделяют влагу, а пар помогает размягчить загрязнение, после чего их легче удалить.

Такой способ советует польское издание Deccoria.

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В то же время есть и другие домашние методы очищения пригоревшего противня.

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Как очистить пригоревший противень яблочными шкурками

Если на противне накопился засохший жир или другие загрязнения, можно разложить на нем яблочные кожуры и поставить его в разогретую духовку примерно на 15–30 минут.

Во время нагревания кожуры отдают влагу. Образовавшаяся пара помогает размягчить засохший жир и другие остатки пищи.

После этого противень нужно достать из духовки, немного охладить, а затем протереть влажной тряпкой или мягкой губкой.

Для алюминиевых противней можно также попытаться потереть пригоревшие участки внутренней стороной свежей яблочной кожуры. Если жир очень сильно пристал, загрязненные места можно осторожно отполировать.

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В то же время этот способ не обязательно справится с многолетним толстым слоем нагара. В таком случае могут потребоваться другие методы очищения.

Сода, соль и пара: какие еще есть домашние способы

При легких загрязнениях достаточно традиционного способа — теплой воды и средства для мытья посуды. Если противень сильно загрязнен, его можно замочить на 15–30 минут, а затем очистить мягкой губкой или щеткой.

Для более сложных случаев можно использовать несколько других методов.

Пищевая сода

Соду нужно смешать с небольшим количеством воды до образования густой пасты. Ее наносят на пригорелые участки и оставляют примерно на 30 минут.

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Если загрязнения очень сильны, пасту можно оставить на несколько часов. После этого поверхность протирают мягкой губкой и тщательно смывают.

Поваренная соль

Пригоревшую поверхность можно щедро посыпать солью, чтобы она полностью покрыла загрязненные места.

Затем противень ставят в духовку, нагретую примерно до 50°C, на 30–60 минут. После охлаждения соль убирают, а противень моют теплой водой с небольшим количеством моющего средства.

Этот метод советуют использовать осторожно, особенно если декальная поверхность дека.

Вода и пар

Если загрязнения не слишком сильны, может помочь обычная пара. Можно налить воду в противень или поставить в духовку емкость с водой и нагреть ее в течение нескольких минут.

Влага поможет размягчить засохший жир, после чего его будет проще удалить мягкой губкой.

Какие противня нельзя чистить агрессивно

Перед использованием любого домашнего способа нужно выяснить, из какого материала изготовлен противень.

Противень с антипригарным покрытием не стоит чистить металлическими губками или жесткой стороной обычной губки — это может поцарапать поверхность.

Алюминиевые противня не рекомендуют очищать уксусом или лимонной кислотой. Если есть сомнения в безопасности определенного способа, сначала его лучше проверить на небольшом незаметном участке.

Почему старый жир так трудно отмыть

При выпекании жир, попадающий на поверхность противня, нагревается до высокой температуры. С течением времени он меняется под действием тепла, а новые слои загрязнений снова и снова нагреваются.

В результате образуется темный и жесткий слой пригоревшего жира, который после каждого последующего использования становится все более сложным для очистки.

Поэтому противень желательно мыть как можно скорее после выпечки. Чем длиннее загрязнения остаются на поверхности, тем сильнее они закрепляются.

Самое пригоревшее пятно не обязательно представляет немедленную угрозу для здоровья. Однако регулярно готовить пищу на сильно загрязненном противне не рекомендуют: старый жир и остатки пищи во время повторного нагревания могут дымить, давать неприятный запах и даже влиять на вкус блюд.

Есть и еще одно важное правило: горячий противень нельзя сразу заливать холодной водой. Резкое изменение температуры может деформировать его, а для некоторых материалов повредить поверхность. После выпечки нужно дать противню остыть и только потом мыть.

Яблочные кожуры не заменят сильное средство для очищения, если на противне годами накапливался толстый слой нагара. Но для засохшего жира они могут стать простым способом предварительно размягчить загрязнения вместо того, чтобы сразу использовать агрессивную химию.

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