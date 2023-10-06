Не выбрасывайте яичную скорлупу: она поможет вывести любые пятна – вы будете довольны результатом

Обычно в своем хозяйстве у нас есть множество полезных вещей, но мы мало знаем об этом. К таковым относится яичная скорлупа, которую часто выбрасывают, хотя она имеет много полезных свойств. Одной из таковых является отбеливающий эффект. Если у вас есть одежда, которую не смогли отбелить с помощью магазинного отбеливателя, вы можете прибегнуть к методу с скорлупой. Как это работает, расскажем дальше.

Раньше мы писали, что нужно сделать, чтобы полотенца после стирки были как пух.

Как избавиться от пятен на одежде с помощью яичной скорлупы

Не так давно в соцсетях появилось видео, в котором блогер делится эффективным и быстрым методом чистки яиц. Женщина рассказала в TikTok, что этот лайфхак может оказаться полезным также в другом ключе. Например, благодаря тому, что яичная скорлупа содержит кальций, она является мощным естественным пятновыводителем.

В своих соцсетях блогер показывает, как отбеливает вещи с помощью этого чудо-средства. Она сначала измельчает скорлупу из яиц, затем берет несколько ломтиков лимона и засыпает это в мешочек, сшитый из сетчатой ткани. После этого мешочек вместе с грязной одеждой помещается в тазик с теплой водой и держится там, пока пятна не исчезают.

«Отбеливатель больше не нужен, когда есть такой дешевый и экологичный пятновыводитель», — говорит женщина, показывая результат качественного отбеливания с помощью яичной скорлупы.

Такой лайфхак может пригодиться тем, кто хочет иметь в доме экологическое пятновыводитель, который не вреден для ткани, здоровья и окружающей среды.

Читайте также:

Как растянуть вещи после стирки: уксус, перекись и молоко спасут ситуацию

Как избавиться от запаха пота на одежде: 6 копеечных средств, чтобы легко решить проблему

Как почистить пальто и избавиться от устаревших пятен без стирки и химчистки