Не выходите на зимнюю прогулку без этого: семь советов, как защитить лапы собаки

Как защитить лапы собаки зимой / © pexels.com

Реклама

Поэтому зимой владельцам собак приходится немного менять привычный уход за питомцами. Есть несколько простых правил, которые помогут избежать неприятностей после прогулок и сохранить здоровые лапы.

Позаботьтесь о зимней обуви для собаки

Специальные ботиночки защищают лапы от холодного асфальта, острого льда, соли и химических смесей, посыпающих тротуары. Особенно они пригодятся собакам, гуляющим преимущественно по городу.

Реклама

Подбирать обувь нужно по размеру лап. Слишком тесные туфли будут натирать, а большие будут постоянно спадать. Лучше выбирать модели с нескользкой подошвой и надежными застежками.

Реклама

Правда, не каждая собака сразу соглашается ходить в обуви. Поэтому знакомить с ним любимца стоит дома: сначала обуйте ботиночки на несколько минут, а затем постепенно увеличивайте время. Если животное так и не привыкло к ним, можно попробовать специальный воск или бальзам для лап.

Наносите на подушечки защитный бальзам

От мороза и постоянного контакта со снегом кожа на лапах может пересыхать. Поэтому подушечки становятся более грубыми, а впоследствии на них появляются трещины.

Перед выходом на улицу можно наносить специальный воск или бальзам для собак. Он создает на коже защитный слой и уменьшает влияние соли и других раздражителей.

Важно использовать средства, предназначенные именно для животных. Наносите их на сухие чистые лапы, в частности на подушечки. В то же время, не стоит рассчитывать, что бальзам полностью защитит от мороза или химических реагентов. Если на улице сильный холод или много соли, лучше дополнительно позаботиться об обуви для собаки.

Реклама

Избегайте дорожек, посыпанных солью и реагентами

После обработки тротуаров противогололедными смесями на поверхности остается немало веществ, которые могут раздражать кожу животного. У собаки появляется покраснение, лапы начинают зудеть, а подушечки могут потрескаться.

Еще одна опасность возникает дома: почувствовав дискомфорт, собака начинает вылизывать лапы и может проглотить остатки химикатов.

Во время прогулки старайтесь выбирать участки, где нет большого количества соли и реагентов. Если же пройти такими дорожками все-таки пришлось, по возвращении домой тщательно вымойте лапы любимца.

Сократите прогулки в сильный мороз

Даже собаки, любящие снег и холод, могут пострадать от длительного пребывания на морозе. Особенно это касается маленьких пород, щенков и пожилых животных.

Реклама

В холодную погоду лучше выходить на улицу чаще, но ненадолго. Продолжительность прогулки зависит от температуры, породы, возраста и состояния здоровья собаки.

Следите за поведением любимца. Если он начинает дрожать, поджимает лапы, часто останавливается или пытается вернуться домой, не заставляйте его гулять дальше. Это может быть признаком того, что животному холодно или ему больно.

Мойте лапы после каждой прогулки

Это правило особенно актуально для гуляющих с собакой по городским улицам. На лапах остаются соль, грязь и реагенты, которые могут вызвать раздражение. Если животное затем вылизывает подушечки, нежелательные вещества попадают в его организм.

После прогулки промойте лапы теплой водой. Не забудьте проверить пространство между пальцами: там часто застревали снег, мелкие камешки и льдинки.

После мытья хорошо протрите лапы полотенцем, особенно между пальцами. Оставлять их влажными не стоит, ведь это может повлечь за собой дополнительный дискомфорт.

Если заметили трещины, ранки, отек или сильное покраснение, лучше показать собаку ветеринару.

Следите за длиной шерсти между пальцами

Зимой длинная шерсть на лапах может доставлять собаке немало хлопот. Во время прогулки к ней прилипает мокрый снег, быстро замерзающий и превращающийся в маленькие ледяные комочки.

Они мешают ходить, натирают кожу, а иногда даже ее травмируют. Поэтому владельцам длинношерстных собак следует регулярно проверять лапы и при необходимости подстригать шерсть между пальцами.

Делать это нужно осторожно, чтобы не задеть кожу. Если собака не разрешает проводить такие процедуры или сильно нервничает, лучше обратиться к грумеру.

Уберите снег и лед с дорожек во дворе

Если собака гуляет по двору, проверьте, безопасно ли ей передвигаться по территории. Уберите острые обломки льда, расчистите дорожки от снега и устраните предметы, о которых может ранить лапы.

Отдельное внимание уделите местам, где образуется гололед. Для обработки таких участков используйте средства, подходящие для территорий с домашними животными. Даже в своем дворе после прогулки стоит осматривать и мыть лапы собаки.

FAQ

Чем возделывать лапы собаки зимой перед прогулкой?

Перед выходом на улицу можно наносить специальный воск или защитный бальзам для собак. Он помогает смягчить кожу и уменьшает контакт подушечек с солью и реагентами. Если на улице сильный мороз или скользко, дополнительно используйте специальные туфли. Не следует наносить на лапы собаки кремы для людей без рекомендации ветеринара.

Нужно ли мыть лапы собаке после каждой прогулки зимой?

Да, особенно после прогулок по городским улицам, где тротуары посыпают солью и химическими реагентами. Промойте лапы теплой водой, уберите остатки снега и грязи между пальцами, затем вытрите их полотенцем досуха. Это поможет избежать раздражения кожи и не позволит собаке проглотить остатки опасных веществ, когда она будет вылизывать лапы.

Новости партнеров

Новости партнеров