Не выходя из магазина: как сразу понять, что сельдь не свежая и пересоленная

Да, если засолить сельдь самостоятельно – это будет гораздо вкуснее. Но не всегда есть время и возможность приготовить вкусную рыбку своими руками. А купить гораздо проще, тем более что сейчас с выбором нет проблем. Однако некоторые производители идут на уловки, чтобы замаскировать несвежую рыбу, поэтому часто ее пересаливают. Как не попасть в такую передрягу и выбрать свежую вкусную селедку, и что делать, если вы все же купили пересоленную рыбу, читайте дальше.

Как понять, что сельдь пересолена

Обращайте внимание на внешний вид. Если рыба плоская, имеет плотную структуру, у нее деформированный хвост, это признак того, что сельдь пересолена.

Если рыба плоская, имеет плотную структуру, у нее деформированный хвост, это признак того, что сельдь пересолена. Выбирайте самца. Его легко определить по форме спины – она горбатая, а брюшко подобрано. У самок, напротив, спинка будет ровной, а брюшко – более объемное и свисающее.

Его легко определить по форме спины – она горбатая, а брюшко подобрано. У самок, напротив, спинка будет ровной, а брюшко – более объемное и свисающее. Размер. Если рыба большего размера, значит она жирнее, поэтому впитала меньше соли и специй. Такую селедку пересолить практически невозможно.

Если селедка пересолена: что делать

Когда вы все же наткнулись на очень соленую рыбу, это не страшно. Ее можно вымочить несколькими способами и сделать гораздо вкуснее. Но сначала сельдь нужно выпотрошить, удалить голову, плавники и кожу, затем порезать на кусочки и промыть холодной водой.

Как вымочить соленую рыбу.

Первый способ: молоко. Следует погрузить филе рыбы в молоко и подержать не менее пяти часов, каждые полтора часа меняя молоко. После этого кусочки сельди нужно помыть водой и можно смело есть.

Следует погрузить филе рыбы в молоко и подержать не менее пяти часов, каждые полтора часа меняя молоко. После этого кусочки сельди нужно помыть водой и можно смело есть. Способ второй: уксус и вода. Необходимо смешать воду и уксус в пропорции 1:5 и погрузить в раствор филе сельди на два часа. Вкус такой рыбы вам обязательно понравится.

Необходимо смешать воду и уксус в пропорции 1:5 и погрузить в раствор филе сельди на два часа. Вкус такой рыбы вам обязательно понравится. Способ третий: чёрный чай. Заварите крепкий черный чай без примесей или ароматизаторов, дайте остыть. Затем замочите в нем филе рыбы на четыре-пять часов. После этого сельдь следует промыть и можно подавать к столу.

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