Не яблоки и не груши: врачи назвали фрукт, который лучше всего укрепляет кости, сердце и кишечник

Какая польза слив для здоровья и молодости / © www.freepik.com/free-photo

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Сливы — один из самых популярных летних фруктов, которые ценят не только за вкус, но и большое количество полезных веществ. В их составе содержатся клетчатка, антиоксиданты, калий, витамины С, К, А и витамины группы B. Именно поэтому врачи и диетологи рекомендуют включать сливы в свой рацион. Важнейшим их преимуществом считают способность поддерживать здоровье кишечника, ведь именно от его работы в значительной степени зависит состояние иммунной системы, обмен веществ и даже самочувствие.

Главная польза слив — поддержка здорового пищеварения

Специалисты отмечают, что сливы являются одним из лучших природных источников клетчатки. Они помогают поддерживать нормальную работу кишечника, улучшают пищеварение и способствуют регулярному стулу.

Кроме клетчатки, в плодах содержится сорбит — природное вещество, мягко стимулирующее работу кишечника. Именно поэтому сливы часто рекомендуют людям, имеющим склонность к запорам. Регулярное употребление этих фруктов помогает поддерживать здоровую микрофлору и улучшает усвоение питательных веществ.

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Как сливы влияют на сердце и сосуды

Сливы богаты калием — минерал, который необходим для нормальной работы сердечной мышцы. Он помогает поддерживать водно-солевой баланс организма и участвует в регуляции АД.

Также в составе плодов есть полифенолы — природные антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса. Именно он является одним из факторов преждевременного старения и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Почему сливы называют фруктом молодости

Содержащиеся в сливах антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, повреждающими клетки организма. Благодаря этому кожа подольше остается упругой, а процессы старения могут замедляться.

Кроме того, витамин С способствует нормальному образованию коллагена, отвечающего за эластичность кожи, прочность сосудов и здоровье суставов.

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Чем еще полезны сливы

Регулярное употребление слив может помогать поддерживать здоровье костей. Некоторые исследования показывают, что биологически активные вещества в составе этих плодов оказывают положительное влияние на состояние костной ткани.

Также сливы содержат небольшое количество калорий, хорошо насыщают и могут стать отличным перекусом для людей, которые придерживаются принципов здорового питания.

Сколько слив можно есть в день

Для большинства здоровых людей оптимальной считается порция примерно 300 г свежих слив в сутки. Такого количества достаточно, чтобы извлечь пользу без чрезмерной нагрузки на пищеварительную систему.

Людям с сахарным диабетом, синдромом раздраженного кишечника или обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта желательно согласовать количество фруктов с врачом.

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