Не забивают дымоход, экономны и дают много жара: специалисты назвали лучшие дрова для печки

К выбору дров необходимо подходить ответственно. Нужно принимать во внимание многие факторы, в частности породу, влажность древесины и ее возраст.

Дрова должны соответствовать одному важному требованию — хорошо отдавать тепло и обладать высокой горючестью. Это качество зависит не только от древесины, но и ее влажности. Если вы возьмете правильные дрова, но они будут плохо подсушены, то во время горения дерево будет выделять слишком много дыма.

Еще один момент, на который следует обращать внимание, это способность древесины выделять сажу во время горения. А также те вещества, которые оседают в дымоходе. Дымоход печи после таких дров достаточно трудно прочистить.

Какими дровами лучше топить печь

Дуб считается лучшим вариантом для отопления жилых помещений, однако ценник будет достаточно высоким. Основными преимуществами дров из дуба являются долгое время горения, плотная древесина, высокая теплоотдача. Клен, бук, граб, ясень – своими свойствами очень похожи на дуб, потому что долго горят, медленно разгораются и обладают высокой теплоотдачей. Береза – очень популярна для обогрева жилых помещений. Такие дрова быстро сохнут, обладают приятным ароматом, легко раскалываются, выделяют много жара во время горения, недорогие. Единственный минус березы состоит в том, что она быстро гниет, поэтому невозможно запастись дровами на долгое время. Осина, ольха — дают меньше тепла, чем другие дрова, однако наибольшим их преимуществом является то, что они помогают прочистить дымоход от сажи. Они не дымят во время горения.

А вот некоторые дрова лучше не использовать для отопления жилых помещений. И это все хвойные (кроме лиственницы), потому что они выделяют во время горения много смолы, собирающейся в промежутках между волокнами древесины. Дрова выделяют густой дым, который будет оседать на стенках дымохода как липкая сажа. А еще они очень быстро сгорают.

Хвойные деревья используют для каминов с открытой топкой (они приятно потрескивают во время горения) и для отопления бани (наполняют помещение приятным ароматом). Если вы используете дрова из ели или сосны для отопления печи, забрасывайте вместе древесину осины или ольхи, которая будет очищать дымоход от сажи.

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