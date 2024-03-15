Не забудьте подкормить малину в марте, чтобы летом получить взрывной рост ягод: список удобрений

К подкормке малины нужно подходить с должной заботой и вниманием. Только тогда кусты дадут большой урожай ягод.

По словам опытных садоводов, чтобы получить по-настоящему взрывной рост ягод и активное развитие кустов, необходимо уже в марте внести под малину несколько важных удобрений.

Азотные удобрения

Как только сойдет снег, но почки на кустах малины еще не начнут набухать, нужно вносить именно азотные удобрения. Благодаря азоту происходит активный рост зеленоватой массы, что очень принципиально на первом шаге вегетации. Для этого садоводы советуют использовать аммиачную селитру или мочевину. Рассчитывайте, что на 1 кв. метр насаждений вам понадобится 20–30 г удобрения.

Комплексные минеральные удобрения

Как только малина уже начала активно расти, ей нужны комплексные минеральные удобрения, в которых содержатся азот, фосфор и калий. Все эти элементы необходимы растению, чтобы сформировать крепкие побеги и активно плодоносить в будущем. Удобрения важно применять согласно инструкции, но обычно на 1 кв. метр берут 40-60 г.

Органические подкормки

Не стоит забывать и об органических удобрениях, в частности перегной и компос. Они помогают обогатить почву необходимыми микроэлементами, улучшить его структуру, содержание влаги и воздухопроницаемость. Можете просто разбрасывать органику вокруг кустов слоем 5-7 см, а затем аккуратно вмешать в толщу почвы.

Подкормка микроэлементами

Они помогают стимулировать ягоды и повысить устойчивость растения к болезням и вредителям. Садоводы советуют проводить внекорневую подкормку такими элементами как цинк, бор, марганец. Также можно распылить раствор удобрений на листьях во время активного вегетативного роста.

Следуя простым рекомендациям, вы сможете уже этим летом получить крупные ягоды малины.

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