Оставлять ли дверцу стиральной машины открытой / © pexels.com

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На самом деле эксперты советуют делать все наоборот — оставлять люк открытым хотя бы на время после каждого цикла стирки.

Почему не стоит сразу закрывать дверцу стиральной машины

Во время стирки внутри барабана накапливается влага, а в складках резинового уплотнителя остаются капли воды, остатки моющего средства, ворсинки и мелкий мусор. Если сразу закрыть дверцу, внутри создается теплая и влажная среда — идеальные условия для размножения бактерий, грибка и плесени. Именно они потом становятся причиной неприятного запаха, который может оставаться даже на чистом белье.

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Особенно это касается стиральных машин с фронтальной загрузкой. Через герметичный резиновый уплотнитель влага улетучивается значительно медленнее. Однако и владельцам моделей с вертикальной загрузкой не следует пренебрегать проветриванием — любая остаточная влага требует циркуляции воздуха.

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Как правильно ухаживать за стиральной машиной

Чтобы избежать появления плесени и продлить срок службы техники, достаточно соблюдать несколько простых правил:

после каждой стирки оставляйте дверцу приоткрытой на несколько часов или до полного высыхания барабана;

периодически протирайте резиновую манжету сухой тканью;

регулярно очищайте лоток для моющих средств и фильтр;

запускайте цикл очистки стиральной машины или пустую стирку на высокой температуре в соответствии с рекомендациями производителя;

не оставляйте мокрое белье в барабане надолго после завершения стирки.

Важный нюанс

Несмотря на пользу открытой дверцы, эксперты отмечают: если дома есть маленькие дети или домашние животные, необходимо быть особенно внимательными. Открытая стиральная машина может показаться им безопасным местом для игры или тайником. Поэтому после проветривания следует убедиться, что доступ к технике ограничен или прачечная закрывается.

FAQ

Нужно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки?

Да. Специалисты рекомендуют оставлять дверцу приоткрытой после завершения цикла, чтобы остаточная влага испарялась. Это значительно снижает риск появления плесени, грибка и затхлого запаха внутри барабана.

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Как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине?

Если запах уже появился, очистите резиновый уплотнитель, лоток для порошка и барабан, запустите цикл очистки или стирки без белья при высокой температуре со специальным средством или отбеливателем (если это разрешено инструкцией производителя). В дальнейшем оставляйте дверцу открытой после каждой стирки и регулярно ухаживайте за машиной.

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