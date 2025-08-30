Как отбелить тюль от желтизны и серости / © pixabay.com

Белый тюль может сделать уютной любую комнату. Но со временем даже самая дорогая ткань желтеет, тускнеет и теряет свой первозданный вид. Многие пользуются белизной и зеленкой, но такие средства не только малодейственны, но и часто разрушают тонкое волокно ткани. Однако опытные хозяйки знают секрет: есть простой домашний метод, благодаря которому даже самый старый тюль становится безупречно белым уже после первого замачивания.

Самый эффективный способ вернуть тюлю первозданную белихну — это смесь пищевой соды и перекиси водорода.

Результат будет заметен после первой стирки: тюль станет белоснежным, исчезнет серый оттенок и неприятный запах.

Тюль нужно замочить на 4 часа, после чего прополоскать в чистой воде.

В таз с теплой водой на 10 литров добавьте 3 столовых ложки соды и 3 столовых ложки перекиси водорода 3%.

Соль. Обычная поваренная соль оказывает мягкий осветительный эффект. В 10 литрах теплой воды растворяют 5 столовых ложек соли, замачивают тюль на ночь. Такой способ помогает избавиться от серости и пылевого налета.

Нашатырный спирт. В воду нужно добавить 2 столовые ложки нашатыря и столовую ложку стирального порошка. Надо замочить тюль на час и постирать как обычно. Такой метод возвращает ткани легкость и снимает желтизну.

Лимонная кислота. Пакетик лимонной кислоты следует растворить в пяти литрах теплой воды. Тюль необходимо замочить на 3 часа, затем выполоскать холодной водой. Лимонная кислота не только отбеливает, но и освежает ткань.

Молоко. Старинный метод, который до сих пор ценят и используют опытные хозяйки. Тюль нужно погрузить в теплую воду с молоком — на литр молока 5 литров воды, на 2 часа. Это помогает ткани стать светлее и придает ей мягкости.