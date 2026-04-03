Не ждите беды: как мгновенно обнаружить клещей на садовом участке
С наступлением тепла дачи превращаются не только в место отдыха — они становятся потенциально опасной территорией.
В траве, кустах и даже в сырых низинах могут укрываться иксодовые клещи, которые переносят энцефалит и боррелиоз.
Первый шаг — внимательный осмотр участка. Влажные низины, густые заросли и компостные кучи — именно здесь клещи чаще всего подстерегают людей и животных.
Старый, но действенный метод
Один из самых эффективных способов найти клещей — «флагирование». Этим пользовались зоологи в прошлом.
Возьмите белую ткань или полотенце и медленно проводите им по траве и вдоль дорожек. Клещи цепляются за ворс, и на светлом фоне их легко заметить. Даже крошечные насекомые, которые трудно разглядеть невооруженным глазом, становятся заметными.
Как упростить проверку
Закрепите ткань на палке — так получаете удобный инструмент. Проверять им можно не только траву, но и нижние ветки кустов.
Еще один вариант — готовые ловушки с приманками, которые расставляют возле заборов и под деревьями, проверяя каждые несколько дней.
Когда надо бить тревогу
Самый очевидный сигнал — домашние животные. Если после прогулки с них приходится снимать клещей, участок уже серьезно заражен.
И если в течение недели вы находите более пяти паразитов — не ждите, отделка участка уже не терпит отложений.