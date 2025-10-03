Не ждите морозов: одна ошибка с георгинами в октябре приведет к гибели цветов

Георгины. / © unsplash.com

Георгины - цветы, которые начинают цвести внутри лета и радуют своим цветением вплоть до первых холодов. Это многолетние растения, но выжить зимой им достаточно тяжело. Поэтому в октябре, до начала заморозков, их нужно вырыть из земли.

Как выкапывать георгины и хранить их, сообщает ресурс Martha Stewart.

Георгины размножаются клубнями. Во время их выкапывания важно правильное время: не следует вынимать их из земли слишком рано, но не стоит ждать замерзания почвы.

Как выкапывать георгины

Садоводы советуют выкапывать георгины после первых легких заморозков. В это время листья и стебли подмерзнут и потемнеют. Это свидетельствует о том, что клубни больше не сохраняют энергию и в целом растение переходит в состояние покоя. Да, для растения наступает конец вегетации, а клубни готовы к зимовке.

Сначала стебли георгин следует обрезать до 10-15 сантиметров выше верхушки растения. Это важно, ведь любая оставшаяся от растения энергия сохранится в клубнях.

После обрезки можно несколько дней подождать – прежде чем выкапывать клубни. Впрочем, при условии, что температура не опустится слишком низко. Этот период ожидания позволяет клубням образовать ячейки, необходимые для их дальнейшего роста. Однако если прогнозируются сильные заморозки, то лучше выкопать клубни немедленно.

Как хранить георгины

Существует много разных способов хранения клубней георгин. Возможно, придется попробовать и ошибиться, чтобы найти тот самый подходящий метод.

Перед хранением тщательно осмотрите клубни и удалите все поврежденные или гнилые. Картофеля должны быть полностью сухими, потому что влажные могут загнивать корневую систему.

Хранить их можно в картонной коробке. Ее следует наполнить смятой газетой. Важно, чтобы корешки не касались друг друга. Также клубни можно помещать древесную стружку или торф – тогда идеально подойдет контейнер с вентиляцией.

Хранить клубни лучше в прохладном помещении, но не слишком влажном и не слишком сухом. Садоводы советуют проверять их каждый месяц, чтобы убедиться, что ничего не гниет и не покрыто плесенью.

Напомним, мы публиковали лунный посевной календарь в октябре 2025 года.