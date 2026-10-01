Не ждите морозов: при какой температуре комнатные растения уже нужно заносить с улицы

Некоторые садовые растения в контейнерах нужно заносить в помещение еще до наступления заморозков. / © Фото из открытых источников

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С наступлением осени владельцам садовых вазонов приходится решать, когда именно переносить теплолюбивые растения в помещение. Слишком ранний переезд тоже нежелателен, однако ждать первых заморозков для многих видов уже небезопасно.

Об этом пишет Real Simple со ссылкой на специалистов по растениям.

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Когда вазоны уже нельзя оставлять на улице

Общее правило достаточно простое: когда ночная температура начинает опускаться ниже 16°C , следует готовить растения к переезду. Но универсальной отметки нет – разные виды имеют разную устойчивость к холоду.

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Тропические растения, в частности монстеры и филодендроны, чувствительны к прохладным ночам. Владелец Plantrums Меган Брейм советует заносить их в помещение, когда температура ночью стабильно опускается ниже 16°C, тогда как основатель приложения My Cozy Plant Джон Чо называет критической для таких растений температуру 10–13°C .

Осенние многолетники гораздо более выносливы. Хризантемы, астры, золотушник и очиток Autumn Joy могут переносить температуру около 4°C .

«Суккуленты и алоэ могут оставаться на улице дольше, поскольку они привыкли к холодным пустынным ночам», — объясняет Меган Брейм.

В то же время даже суккулентам уже нужна защита, когда ночи стабильно держатся на уровне 4°C или ниже и на улице влажно. Сочетание низкой температуры и влаги может стать для них более опасным, чем просто холод.

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К растениям, которые специалисты советуют переносить в помещение с началом похолодания, относятся:

Фикус лировидный

Потос

Монстеры

Герани

Цитрусовые деревья, выращенные в контейнерах, например лимонные.

Важна не только температура

Холод – не единственный фактор, который может повредить растениям. Джон Чо советует учитывать также ветер и влажность воздуха, ведь сухой воздух и сильные порывы ветра ускоряют потерю влаги листвой.

По его правилу, когда скорость ветра превышает 24 км/ч или влажность опускается ниже 50% , к прогнозируемой температуре следует добавить запас безопасности 3°C .

К примеру, если монстера плохо переносит температуру ниже 10°C , а прогноз показывает 12°C и ветер 24 км/ч , оставлять ее на улице эксперт не советует. В таких условиях растение может пострадать от ветра даже без заморозков.

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Так что ориентироваться осенью стоит не только на показатели термометра. Устойчивость конкретного растения, влажность и сила ветра вместе определяют, когда настает время возвращаться в дом.

Осенние вазоны и подготовка растений к холодам – последние советы

С первыми прохладными ночами особенно важно следить за растениями, которые летом стояли на балконах и под открытым небом. Часть популярных вазонов нужно занести с балкона уже осенью , потому что они плохо переносят резкое падение температуры. В то же время, переносить их следует осторожно, чтобы не создать дополнительный стресс.

Пока теплолюбивые растения перемещаются в помещение, холодостойкие виды еще могут украшать дворы и балконы. Для осени хорошо подходят цветочные композиции к первым морозам — хризантемы, астры, анютины глазки и некоторые многолетники способны сохранять декоративность даже в прохладную погоду.

Осень фактически разделяет контейнерный сад на две группы: теплолюбивые вазоны, которым уже нужна защита в помещении, и выносливые растения, способные пережить еще не одну холодную ночь под открытым небом.

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