Не ждите первых морозов: эти вазоны нужно забрать с балкона уже осенью

Какие цветы осенью нужно заносить в дом / © pexels.com

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С наступлением первых прохладных осенних ночей немалое количество популярных цветов в горшках, стоящих на балконе или улице, нужно заносить в дом. Если герань, гибискус, олеандр, цитрусовые, фикус или душистые травы останутся на улице, они могут получить сильные повреждения или просто замерзнуть.

Об этом рассказывает Jurnalul.

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Какие вазоны нельзя оставлять на балконе, когда температура падает ниже 10 градусов

Каждый вид цветов имеет свой критический предел температуры. Осенью, с похолоданием, для большинства растений, которые целое лето украшали балконы и террасы, наступает критический период. Если занести их слишком поздно, появляется риск обморожения. Поспешить и переставить в слишком теплое помещение — тоже угроза, ведь это вызывает не меньший стресс.

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Герань имеет порог 7°C. Более низкая температура является пределом, после которого возникает угроза обморожения, особенно ночью. В доме ей следует подыскать хорошо освещенное место подальше от батарей. Идеальной на зиму для герани будет температура от 10 до 14 °C. График полива в этот период существенно сокращают, а подкормку полностью прекращают до наступления весны.

Гибискус имеет порог до 10 °C. Тропический гибискус, который чаще всего выращивают на балконах и в комнатах, заметно увядает, если температура падает ниже 10 градусов. Если растение переживает еще более сильный холод, оно погибает. Переносить гибискус в квартиру важно постепенно: резкое изменение уровня освещения и температуры может привести к сбросу почек, даже если сам цветок выживет.

В период покоя зимой гибискус требует максимум света, а поливают его только после высыхания верхнего слоя почвы.

Олеандр имеет порог 5°C. Олеандр происходит из Средиземноморья, где привык к мягким зимам без снега и заморозков. Сформированные взрослые экземпляры могут выдерживать кратковременные заморозки до -5 °C. Но самый надежный вариант — переместить вазон в светлое и прохладное неотапливаемое помещение до наступления холодных ночей.

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Цитрусовые растения имеют порог 5°C. Большинство представителей этих субтропических растений совершенно не переносит минусовых температур: даже кратковременное воздействие мороза может приморозить молодые побеги. Правильный момент для переноски вазонов наступает тогда, когда ночные температуры опускаются до 5 градусов и ниже.

В отличие от многих других растений из списка, цитрусовые плохо чувствуют себя в теплых комнатах. Оптимальными условиями для их зимовки температура около 12 °C и высокий уровень освещенности. Распространенной ошибкой является размещение горшка на холодном полу, поскольку контраст между теплыми листьями и охлажденными корнями вызывает стресс и сброс листьев. Чтобы избежать этого, под вазон следует подложить изоляционную подставку.

Фикус имеет порог уязвимости ниже 15 °C. Хотя фикус считается преимущественно комнатным растением, вазоны, которые летом выносили на свежий воздух, нужно возвращать в помещение задолго до наступления первых прохладных ночей.

Комфортный диапазон для фикуса составляет от 18 до 24 °C, ведь он очень чувствителен к холодным сквознякам и резким температурным колебаниям. В доме ему подбирают место с ярким рассеянным светом и дают умеренный полив.

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Душистые травы имеют разный порог чувствительности к холоду. Розмарин, чабрец и шалфей достаточно устойчивы к холоду и могут оставаться на улице дольше, особенно если растут в открытом грунте, а не в маленьких контейнерах. Базилик же страдает с 10 °C, поэтому его заносят в дом первым и ставят на хорошо освещенный подоконник.

Лучше всего переносят холод петрушка и любисток, поэтому они могут стоять на балконе до поздней осени.

Важные правила переноса растений на зиму

Резкое перемещение из светлого прохладного места в теплое и темное помещение вредит растению почти так же, как ситуация, когда оно остается на морозе. Перемещение должно быть постепенным и в комфортные для цветка условия.

Перед переноской вазона в дом обязательно проверьте его на вредителей.

С наступлением осени полив всех цветов убавляют, а внесение удобрений нужно прекратить до весны.

И самое главное — ориентируйтесь не на дату в календаре, а на актуальный прогноз погоды.

Какие цветы посадить в сентябре и октябре

Напомним, пышное цветение весеннего сада начинается еще осенью: именно в сентябре и октябре, а в теплую погоду — до начала ноября, нужно высаживать луковичные цветы. Прохладный период требуется им для обязательного укоренения до морозов.

Среди рекомендованных садовниками растений — ирисы, тюльпаны, гиацинты, крокусы, нарциссы, пушкинии, подснежники, морозники и примула, цветущие с конца февраля по середину июня. Для высаживания выбирайте большие, жесткие и сухие луковицы без плесени.

Перед высаживанием участок перекапывают, очищают от сорняков и обогащают компостом или раскисленным торфом, а плотный грунт разрыхляют песком. Луковицы помещают в лунки на расстоянии 5-15 см друг от друга, ориентируя их острым концом вверх. Глубина лунки должна в три раза превышать высоту луковицы, а на дно нужно насыпать слой песка или гравия для дренажа. После засыпания грунтом участок слегка прижимают и поливают.

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