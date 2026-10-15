Не ждите, пока ветер все разрушит: как уберечь сад и двор от осенней непогоды

Сильный ветер и ливни осенью могут испортить сад / © Фото из открытых источников

Реклама

Осенью сад нуждается не только в уходе за растениями, но и в проверке всех конструкций, которые могут пострадать от непогоды. Сильные порывы ветра способны повредить забор и сарай, а длительные дожди — вызвать переполнение водостоков и накопление воды у дома. Несколько простых мер помогут подготовить двор к непогоде и избежать части непредвиденных расходов.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на советы Криса Мурхауса, директора по категориям сети Wickes.

Реклама

Проверьте забор, ворота и хозяйственные постройки

Сильный ветер создает значительную нагрузку на заборы, калитки, сараны и другие конструкции во дворе. Если крепеж ослаблен, доски повреждены, а деревянные опоры начали гнить, во время шторма риск разрушения возрастает.

Реклама

Перед ухудшением погоды следует осмотреть изгородь по всей длине, проверить устойчивость столбов и состояние соединений. Расшатанные элементы лучше закрепить, а сломанные или сильно поврежденные детали отремонтировать или заменить.

Для дополнительного укрепления отдельных деревянных конструкций могут потребоваться прочные крепления, в частности, нержавеющие металлические стяжки. Их используют там, где они подходят по назначению и конструкции. Особенно важно не оставлять незакрепленными ворота и секции забора, которые легко расшатываются от порывов ветра.

Очистите водостоки от листьев и мусора

Опавшие листья, мох и мелкие ветви могут накапливаться в желобах, препятствуя отведению дождевой воды. Когда забиваются водостоки, вода переливается через края, попадает на фасад и может собираться у фундамента.

Чтобы снизить риск таких проблем, перед сезоном сильных дождей следует проверить водостоки и убрать из них мусор. Дополнительным решением могут стать защитные решетки или сетки, задерживающие листья, но пропускающие воду.

Реклама

В то же время даже с защитными системами водостоки нуждаются в периодическом осмотре и очистке. Грязь и мелкие частицы могут скапливаться внутри, постепенно ухудшая пропускную способность.

Проверьте водосточные трубы и герметичность соединений

Желоба — лишь часть системы отвода дождевой воды. Не менее важно убедиться, что водосточные трубы не забиты, не протекают и надежно закреплены.

Если вода не может свободно проходить по трубам, она стекает по наружным стенам или накапливается у основания дома. Длительное увлажнение может повреждать отделку, способствовать появлению плесени и создавать проблемы с фундаментом.

Также стоит осмотреть места соединения желобов, труб и кровельных элементов. Небольшие трещины или изношенные уплотнения лучше отремонтировать до начала длительных дождей. Для этого используются герметики, предназначенные именно для соответствующих материалов и внешних условий.

Реклама

Такие работы помогают устранить мелкие неисправности до того, как они превратятся в более серьезные повреждения. Если для осмотра требуется выход на крышу, безопаснее поручить работу специалистам, а не подниматься на мокрую или скользкую поверхность самостоятельно.

Закрепите садовую мебель и уберите легкие предметы

При сильном ветре даже обычные вещи во дворе могут стать источником проблем. Легкие пластиковые стулья, небольшие столики, пустые горшки, садовый инвентарь и декоративные элементы способны опрокидываться или перемещаться порывами ветра.

Перед непогодой легкие предметы лучше перенести в сарай, гараж или другое защищенное место. Большую мебель, которую невозможно убрать, следует надежно закрепить в соответствии с их конструкцией.

Также целесообразно проверить двери и окна теплицы, крышки контейнеров и дверцы хозяйственных построек. Если вблизи дома есть сухие или поврежденные ветки, которые могут упасть во время шторма, их состояние нужно оценить раньше времени. Большие ветки над домом или линиями электропередач лучше доверить специалистам.

Что еще учесть в саду осенью

Если после ливней во дворе надолго остаются лужи, проблема может заключаться не только в водостоках, но и в недостаточном дренаже грунта. Застой воды вредит газону и декоративным растениям, а в редких случаях может способствовать повреждению фундамента. Для участков, где вода накапливается регулярно, следует рассмотреть долгосрочные решения — от улучшения дренажа до создания дождевого сада, способного поглощать избыток влаги. Такие решения особенно актуальны для подворий, где задерживается вода.

С приближением холодов важно позаботиться и о растениях в горшках, которые не переносят низкие температуры. Тропические культуры и некоторые комнатные растения нужно переместить в помещение до наступления сильных холодов, тогда как выносливые осенние многолетники могут оставаться на улице. Время зависит от вида растения и его чувствительности к холоду, поэтому универсального температурного порога для всех культур нет. Вот почему следует заранее выяснить, когда заносить растения в помещение.

Осень подходит не только для подготовки сада к непогоде, но и для работ, которые облегчат уход за участком следующего года. Пока почва остается относительно теплой и влажной, можно высаживать деревья, кустарники и многолетние растения, чтобы они успели укорениться до весны. Также это подходящий период для оценки состояния клумб, удаления сорняков и планирования будущих посадок. Заблаговременно осенние работы в саду помогут встретить новый сезон с меньшим объемом неотложных дел.

Новости партнеров