Не ждите весны: 7 многолетних растений, которые можно сажать уже в январе

Пионы / © Associated Press

Несмотря на зимнюю погоду, садоводы могут начать сезон раньше — специалисты отмечают, что середина января подходит для высадки морозостойких и раннецветущих многолетников. Речь идет прежде всего о растениях с голыми корнями и тех, которые хорошо переносят холод. Главное условие — сажать только тогда, когда почва не мерзлая и не чрезмерно влажная.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

По словам Джулиана Палфраманда из Британских садовых центров, в это время без проблем приживутся розы с голыми корнями, будлея, калина, а также травянистые виды — герань или рудбекия. Все они лучше стартуют весной, если посадить их до начала активного роста.

Морозники

Чемерицы, или зимние розы, выделяются чашевидными цветами в оттенках от фиолетового до слоновой кости. Они зацветают зимой и держат цвет до весны, создавая яркий акцент на фоне зимнего сада.

Цикламен

Морозостойкие разновидности цикламена можно сажать зимой при условии незамерзшей почвы. Растение любит полутень и защиту от сильных ветров. Его розовые, красные или белые цветы добавляют цвета в период, когда сад обычно выглядит тусклым.

Галантус (подснежник)

Один из самых первых весенних признаков. Продается лучше в состоянии активного роста, а не сухими луковицами. Белые колокольчатые цветы появляются уже в январе-феврале, часто пробиваясь прямо сквозь снег.

Герани

Морозостойкие герани высаживают прямо в грунт, если он мягкий и не мокрый. Если же возможны заморозки, семена стоит проращивать в помещении, а уже весной переносить в подвесные корзины или клумбы.

Эхинацея

Эта выносливая культура подходит для посадки во время зимнего потепления. Семена высевают в горшки на солнечном месте, а растения из питомников — высаживают в землю, когда она не мерзла и не переувлажнена, чтобы корни успели прижиться.

Будлея

Куст бабочки — неприхотливый и обильно цветущий. Для посадки нужно выкопать яму, заполнить ее смесью почвы и компоста и обильно полить. Первый год растение регулярно увлажняют, пока оно полностью не укоренится.

Пионы

Январь — подходящее время для высадки пионов с голыми корнями, чтобы корневая система успела развиться до весны. Горшечные растения высаживают в любое время, но делают это лишь тогда, когда земля не замерзла и не слишком мокрая. Первые цветы обычно появляются в конце весны или в начале лета.

