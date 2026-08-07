Не знаете куда деть излишек помидоров: лучшие способы приготовления

Помидоры / © pexels.com

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Избыток помидоров в первую очередь лучше распределить по спелости и состоянию, а не пытаться переделать все одним способом. Мягкие, очень спелые плоды используйте первыми – для соуса, супа или другого горячего блюда. Плотные плоды, которые еще планируете есть свежими, держите отдельно от уже нуждающихся в переработке.

Как рассортировать помидоры по спелости

Сначала отложите плоды с плесенью, неприятным запахом или мокрыми участками – их не следует использовать для заготовок. Спелые, но целые помидоры переработайте в ближайшие дни, чтобы не потерять урожай.

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Свежие помидоры или томатные продукты можно держать в холодильнике при температуре ниже 4,4 °C, но это не останавливает порчу навсегда. Потому регулярно проверяйте их состояние и не оставляйте на хранение плоды с признаками повреждения.

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Быстрый томатный соус: ингредиенты, шаги и выход

Для примерно 1–1,2 л соуса понадобятся:

2 кг спелых помидоров;

1 луковица;

2–3 зубчика чеснока;

2 столовых ложки масла;

соль, перец и сухие травы – по вкусу.

Помидоры вымойте, вырежьте плодоножки и нарежьте. Если требуется гладкий соус, окуните их на 30–60 секунд в кипяток, затем в холодную воду и снимите кожуру. В кастрюле прогрейте растительное масло, слегка поджарьте лук и чеснок, добавьте помидоры. Доведите смесь до кипения и тушите без крышки 35–45 минут, периодически помешивая. Посолите, поперчите и перебейте блендером или протрите через сито.

Такой соус можно использовать сразу для пасты, пиццы, супа или тушеных овощей. Если его не подают сразу, быстро охладите, переложите в чистый контейнер и храните в холодильнике; для более длительного хранения удобнее заморозить порциями.

Помидоры для замораживания: для каких блюд они подойдут

Помидоры можно замораживать целиком, кусочками или уже в виде соуса. Перед этим плоды промойте, обсушите и удалите плодоножки, а затем разложите небольшими порциями в герметичные пакеты или контейнеры.

После размораживания мякоть станет менее упругой, поэтому такие помидоры лучше всего подходят для супов, рагу, подливок, соусов и тушеных блюд. National Center for Home Food Preservation отмечает, что замороженные помидоры после размораживания имеют мягкую текстуру и пригодны, прежде всего, для приготовления, а не для свежих салатов.

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Вяленые и сушеные помидоры

Для сушки берите плотные, не перезрелые плоды. Нарежьте половинками или ломтиками, уберите лишнюю жидкость и сушите в дегидраторе или духовке на низкой температуре до сморщенной, но не влажной середины.

Вяленые помидоры удобно добавлять к пасте, салатам, бутербродам и выпечке. Храните сушеные помидоры в чистой герметичной сухой таре. Для домашнего длительного хранения не заливайте маслом без проверенной технологии: NCHFP не рекомендует этот способ, поскольку масло может создать условия для развития ботулизма.

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