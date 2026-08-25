Не зря его считают экономичным: популярный режим стиральной машины может увеличить ваши расходы

У быстрого режима стиральной машины есть скрытый недостаток / © pexels.com

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Быстрый режим стиральной машины часто выбирают, чтобы сократить не только время стирки, но и расход электроэнергии. Однако короткая программа не всегда является самым экономичным вариантом. Эксперты объясняют: если главная цель — снизить потребление электроэнергии, лучше обратить внимание на другой режим.

Об этом сообщило издание Onet.

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Дело в том, что во время короткого цикла стиральной машине необходимо достаточно быстро довести воду до заданной температуры. А именно её нагрев является одним из самых энергоемких процессов во время стирки.

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Представитель Центральной ассоциации электротехнической и электронной промышленности Вернер Шольц в комментарии br.de объяснил это на примере автомобиля. Если проехать то же расстояние на более высокой скорости, расход топлива будет выше, хотя до места назначения водитель доберется раньше. По аналогичному принципу работает и стиральная машина: сокращение продолжительности цикла само по себе не гарантирует меньшего потребления энергии.

Почему быстрый режим может хуже стирать вещи

Есть и еще одна особенность коротких программ. За ограниченное время моющее средство может не успеть полноценно подействовать на загрязнения. Особенно это заметно, если на одежде есть пятна, которые трудно вывести.

В результате после быстрого цикла белье иногда приходится запускать на стирку ещё раз. Повторная стирка означает дополнительные расходы не только электроэнергии, но и воды.

Если же приоритетом является экономия, специалисты рекомендуют использовать программу Eco. Она длится дольше, однако вода во время такого цикла нагревается более плавно, благодаря чему стиральная машина потребляет меньше энергии. Более длительная программа имеет ещё одно преимущество: моющее средство получает больше времени, чтобы воздействовать на загрязнения и очищать ткань.

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Напомним, что кухонное полотенце может выглядеть чистым, но при этом содержать опасные бактерии. Микробиолог объяснила, как часто его нужно менять и почему запах — не лучший ориентир.

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