Небанальный рецепт блинов из цуккини — как приготовить

Блинчики

Продолжается Масленица. Традиционно в такие дни многие готовят блины. Рецептов блинов существует очень много, но есть нестандартные варианты.

Предлагаем рецепт вегатерианских блинов из цуккини.

Вегетарианские блины из цуккини

Ингредиенты:

250 мл соевого молока

150 мл воды

1 чайная ложка соли

1 столовая ложка тростникового сахара или меда

2 столовые ложки масла

170 г гречневой или ржаной муки

Для начинки:

1 упаковка кисломолочного сыра

1 цуккини

1 сладкий красный перец или перец чили

щепотка любимых специй

1 зубчик чеснока

пучок укропа или зеленый сельдерей

соль, перец

Способ приготовления

Смешиваем молоко, воду, соль, мед (или сахар) в глубоком сосуде.

Взбиваем с помощью венчика, постепенно добавляя муку. Оставляем тесто на 15 минут.

Добавляем растительное масло и тщательно смешиваем. Если тесто получилось слишком густым — добавляем еще молока или воды.

Разогреваем сковороду и смазываем ее растительным маслом. Жарим блины около 40 секунд с каждой стороны.

Измельчаем перец и обжариваем его на раскаленной сковороде около 15 секунд.

Цуккини натираем на терке и добавляем к перцу. Тушим около 4 минут.

Добавляем по вкусу творог, соль и перец. Выжимаем зубчик чеснока.

Измельчаем укроп или сельдерей и добавляем к цуккини.

На блинчик выкладываем одну столовую ложку начинки и заворачиваем в конверт.

Выкладываем на тарелку.

Блюдо можно подавать вместе со сметаной или острым соусом. Украшаем листочками зелени или томатами черри.

