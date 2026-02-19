- Дата публикации
Небанальный рецепт блинов из цуккини — как приготовить
До 22 февраля в Украине продлится Масленица. Блинчики — одно из древних блюд этого периода.
Продолжается Масленица. Традиционно в такие дни многие готовят блины. Рецептов блинов существует очень много, но есть нестандартные варианты.
Предлагаем рецепт вегатерианских блинов из цуккини.
Вегетарианские блины из цуккини
Ингредиенты:
250 мл соевого молока
150 мл воды
1 чайная ложка соли
1 столовая ложка тростникового сахара или меда
2 столовые ложки масла
170 г гречневой или ржаной муки
Для начинки:
1 упаковка кисломолочного сыра
1 цуккини
1 сладкий красный перец или перец чили
щепотка любимых специй
1 зубчик чеснока
пучок укропа или зеленый сельдерей
соль, перец
Способ приготовления
Смешиваем молоко, воду, соль, мед (или сахар) в глубоком сосуде.
Взбиваем с помощью венчика, постепенно добавляя муку. Оставляем тесто на 15 минут.
Добавляем растительное масло и тщательно смешиваем. Если тесто получилось слишком густым — добавляем еще молока или воды.
Разогреваем сковороду и смазываем ее растительным маслом. Жарим блины около 40 секунд с каждой стороны.
Измельчаем перец и обжариваем его на раскаленной сковороде около 15 секунд.
Цуккини натираем на терке и добавляем к перцу. Тушим около 4 минут.
Добавляем по вкусу творог, соль и перец. Выжимаем зубчик чеснока.
Измельчаем укроп или сельдерей и добавляем к цуккини.
На блинчик выкладываем одну столовую ложку начинки и заворачиваем в конверт.
Выкладываем на тарелку.
Блюдо можно подавать вместе со сметаной или острым соусом. Украшаем листочками зелени или томатами черри.
