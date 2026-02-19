ТСН в социальных сетях

44
2 мин

Небанальный рецепт блинов из цуккини — как приготовить

До 22 февраля в Украине продлится Масленица. Блинчики — одно из древних блюд этого периода.

Вера Хмельницкая
Блинчики

Продолжается Масленица. Традиционно в такие дни многие готовят блины. Рецептов блинов существует очень много, но есть нестандартные варианты.

Предлагаем рецепт вегатерианских блинов из цуккини.

Вегетарианские блины из цуккини

Ингредиенты:

  • 250 мл соевого молока

  • 150 мл воды

  • 1 чайная ложка соли

  • 1 столовая ложка тростникового сахара или меда

  • 2 столовые ложки масла

  • 170 г гречневой или ржаной муки

Для начинки:

  • 1 упаковка кисломолочного сыра

  • 1 цуккини

  • 1 сладкий красный перец или перец чили

  • щепотка любимых специй

  • 1 зубчик чеснока

  • пучок укропа или зеленый сельдерей

  • соль, перец

Способ приготовления

  • Смешиваем молоко, воду, соль, мед (или сахар) в глубоком сосуде.

  • Взбиваем с помощью венчика, постепенно добавляя муку. Оставляем тесто на 15 минут.

  • Добавляем растительное масло и тщательно смешиваем. Если тесто получилось слишком густым — добавляем еще молока или воды.

  • Разогреваем сковороду и смазываем ее растительным маслом. Жарим блины около 40 секунд с каждой стороны.

  • Измельчаем перец и обжариваем его на раскаленной сковороде около 15 секунд.

  • Цуккини натираем на терке и добавляем к перцу. Тушим около 4 минут.

  • Добавляем по вкусу творог, соль и перец. Выжимаем зубчик чеснока.

  • Измельчаем укроп или сельдерей и добавляем к цуккини.

  • На блинчик выкладываем одну столовую ложку начинки и заворачиваем в конверт.

  • Выкладываем на тарелку.

Блюдо можно подавать вместе со сметаной или острым соусом. Украшаем листочками зелени или томатами черри.

Раньше мы писали, как приготовить идеальные блинчики из трех ингредиентов. Рецепт читайте в новости.

