Небольшой след на пальце может являться признаком смертельной болезни (фото)

Врачи призывают не игнорировать необычные изменения в теле, поскольку два, на первый взгляд, невинных симптома — изменение формы ногтей, известное как «clubbing» (утолщение/увеличение кончиков пальцев), и непреходящая экстремальная усталость могут быть ранними признаками серьезных, даже смертельных заболеваний.

Об этом говорится в материале unilad.

Как это выглядит

Ногти принимают форму, похожую на перевернутую ложку или «купол».

Кончики пальцев становятся более широкими, отечными, могут быть теплыми на ощупь и иметь красноватый оттенок.

На ощупь ногти могут казаться мягкими или губчатыми.

Состояние может коснуться как всех, так и нескольких ногтей, часто начинаясь с большого и указательного пальцев.

Почему это опасно

По данным Клиники Кливленда (Cleveland Clinic), «clubbing» чаще всего ассоциируется с заболеваниями сердца и легких, среди которых:

Рак легких (по некоторым исследованиям, связанный почти с 90% случаев «clubbing»).

Легочные инфекции, интерстициальные заболевания легких, муковисцидоз.

Сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные заболевания, а также болезни печени.

Подобный симптом нельзя игнорировать, ведь он сигнализирует о проблемах с внутренними органами, требующими немедленного обследования.

Хроническая усталость: когда отдых не помогает

Большинство людей регулярно испытывают усталость из-за напряженного графика или недосыпания. Однако врачи из Johns Hopkins Medicine предупреждают: экстремальная усталость, которая не проходит даже после полноценного отдыха, может быть ключевым ранним индикатором рака.

Чем отличается опасная усталость:

Это не обычная усталость после долгого рабочего дня. Специалисты объясняют это явление «угоном питательных веществ» (nutrient theft): раковая опухоль активно использует ресурсы организма для своего роста, оставляя тело истощенным. Если усталость становится столь сильной, что влияет на качество жизни, необходимо обратиться к врачу.

Другие тревожные признаки, которые легко пропустить

Кроме «утолщения пальцев» и постоянной усталости специалисты Johns Hopkins Medicine призывают обращать внимание на такие «красные флажки».

Непонятна потеря веса (на 4,5 кг и больше). Регулярное повышение температуры (особенно ночью или без признаков инфекции). Постоянная боль, которая не проходит. Изменения кожи, например пожелтение глаз или кончиков пальцев (возможна желтуха), или изменения формы, размера или цвета родинок.

Врачи отмечают: заметив любой из этих симптомов, необходимо немедленно проконсультироваться со специалистом, поскольку ранняя диагностика критически важна для успешного лечения.

Внимание! Эта информация предоставляется исключительно в информационных целях и не является медицинским советом или заменой консультации квалифицированного врача. Перед принятием любых решений по своему здоровью обратитесь к лицензированному специалисту.

