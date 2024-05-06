Неделя после Пасхи: 3 запрета, которые нельзя нарушать в Светлую седмицу

Чего нельзя ни в коем случае делать в следующие семь дней после Пасхи: какие запреты снимаются.
После Пасхи 6 мая церковь отмечает Пасхальную неделю, по народному календарю – Светлую седмицу. Эту неделю еще называют Светлой неделей, Пасхальной неделей или Святой неделей. Рассказываем, какие ограничения снимаются в эти дни, действовавшие во время Великого поста, а чего делать не следует.
Светлая седмица: что можно делать после Пасхи
- Поливальный понедельник. С 6 мая можно ходить в гости, но нужно, чтобы первым заходил мужчина. В гости стоит взять с собой пасхальные яйца, куличи и небольшие подарки. Наши предки отмечали этот день, поливая друг друга.
- Вторник Святой недели. Этот день в народе называют "хороводницей", потому что когда-то девушки водили по вечерам хороводы именно с этого дня, которые продолжались до самой Троицы. Во вторник в гости ходят всей семьей, несут куличи и пасхальные яйца.
- Среда Святой недели. Уже 8 мая наши предки устраивали застолья, водили хороводы и продолжали веселиться большими компаниями.
- Четверг Святой недели. 9 мая еще называют Пасхой умерших. Считается, что в этот день Пасха достигает загробного мира и умершие могут присоединиться к празднованиям вместе с живыми. В этот день нужно заниматься уборкой кладбищ и могил, делать подготовку к Проводам. Наши предки, начиная с четверга, выбирали себе женихов и невест.
- Пятница Святой недели. 10 мая отмечается день Божией Матери "Живоносный источник", в храмах святят воду. По народным традициям девушка в этот день должна умыться холодной водой, чтобы быть здоровой круглый год.
- Суббота Святой недели. 11 мая нужно хорошо отпраздновать, посетить родственников. С сегодняшнего дня хозяйки уже начинали свои домашние дела.
- Воскресенье Святой недели. 12 мая – это первый день поминальной Томиной (Радоницкой) недели. В этот день незамужние девушки и одинокие парни не должны сидеть дома, это считалось дурной приметой. В воскресенье провожали Пасху, проводили весенние обряды и массовые гуляния.
Что нельзя делать в Светлую седмицу
- В течение этих семи дней нельзя скучать по умершим.
- Уже нельзя соблюдать пост, ведь это считается нарушением, которое будет наказано Господом.
- В эти семь дней нельзя проводить обряд венчания, панихиды. Однако в это время можно крестить детей.
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