Неделя после Пасхи: 3 запрета, которые нельзя нарушать в Светлую седмицу

Чего нельзя ни в коем случае делать в следующие семь дней после Пасхи: какие запреты снимаются.

После Пасхи 6 мая церковь отмечает Пасхальную неделю, по народному календарю – Светлую седмицу. Эту неделю еще называют Светлой неделей, Пасхальной неделей или Святой неделей. Рассказываем, какие ограничения снимаются в эти дни, действовавшие во время Великого поста, а чего делать не следует.

Светлая седмица: что можно делать после Пасхи

Поливальный понедельник. С 6 мая можно ходить в гости, но нужно, чтобы первым заходил мужчина. В гости стоит взять с собой пасхальные яйца, куличи и небольшие подарки. Наши предки отмечали этот день, поливая друг друга.

С 6 мая можно ходить в гости, но нужно, чтобы первым заходил мужчина. В гости стоит взять с собой пасхальные яйца, куличи и небольшие подарки. Наши предки отмечали этот день, поливая друг друга. Вторник Святой недели. Этот день в народе называют "хороводницей", потому что когда-то девушки водили по вечерам хороводы именно с этого дня, которые продолжались до самой Троицы. Во вторник в гости ходят всей семьей, несут куличи и пасхальные яйца.

Этот день в народе называют "хороводницей", потому что когда-то девушки водили по вечерам хороводы именно с этого дня, которые продолжались до самой Троицы. Во вторник в гости ходят всей семьей, несут куличи и пасхальные яйца. Среда Святой недели. Уже 8 мая наши предки устраивали застолья, водили хороводы и продолжали веселиться большими компаниями.

Уже 8 мая наши предки устраивали застолья, водили хороводы и продолжали веселиться большими компаниями. Четверг Святой недели. 9 мая еще называют Пасхой умерших. Считается, что в этот день Пасха достигает загробного мира и умершие могут присоединиться к празднованиям вместе с живыми. В этот день нужно заниматься уборкой кладбищ и могил, делать подготовку к Проводам. Наши предки, начиная с четверга, выбирали себе женихов и невест.

9 мая еще называют Пасхой умерших. Считается, что в этот день Пасха достигает загробного мира и умершие могут присоединиться к празднованиям вместе с живыми. В этот день нужно заниматься уборкой кладбищ и могил, делать подготовку к Проводам. Наши предки, начиная с четверга, выбирали себе женихов и невест. Пятница Святой недели. 10 мая отмечается день Божией Матери "Живоносный источник", в храмах святят воду. По народным традициям девушка в этот день должна умыться холодной водой, чтобы быть здоровой круглый год.

10 мая отмечается день Божией Матери "Живоносный источник", в храмах святят воду. По народным традициям девушка в этот день должна умыться холодной водой, чтобы быть здоровой круглый год. Суббота Святой недели. 11 мая нужно хорошо отпраздновать, посетить родственников. С сегодняшнего дня хозяйки уже начинали свои домашние дела.

11 мая нужно хорошо отпраздновать, посетить родственников. С сегодняшнего дня хозяйки уже начинали свои домашние дела. Воскресенье Святой недели. 12 мая – это первый день поминальной Томиной (Радоницкой) недели. В этот день незамужние девушки и одинокие парни не должны сидеть дома, это считалось дурной приметой. В воскресенье провожали Пасху, проводили весенние обряды и массовые гуляния.

Что нельзя делать в Светлую седмицу

В течение этих семи дней нельзя скучать по умершим. Уже нельзя соблюдать пост, ведь это считается нарушением, которое будет наказано Господом. В эти семь дней нельзя проводить обряд венчания, панихиды. Однако в это время можно крестить детей.

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