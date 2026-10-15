Недорогой гарнир с неожиданной пользой: влияет на уровень холестерина и сахара в крови

Перловая каша / © Фото из открытых источников

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Перловая крупа, которую часто недооценивают и редко выбирают в качестве гарнира, может быть полезна для здоровья сердца и контроля уровня сахара в крови. Благодаря содержанию клетчатки, в частности бета-глюкана, ячмень способен способствовать снижению «плохого» холестерина и смягчать повышение уровня глюкозы после еды.

Об этом пишет венгерское издание Egeszseg Kalauz.

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Как перловая крупа влияет на уровень холестерина

Одно из главных преимуществ перловой крупы — содержание бета-глюкана, растворимой клетчатки, которая в процессе пищеварения образует гелеобразную массу и влияет на всасывание желчных кислот. Поскольку организм использует холестерин для их выработки, этот процесс может способствовать снижению уровня холестерина ЛПНП (липопротеиды низкой плотности), который часто называют «плохим».

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Повышенный уровень ЛПНП является одним из факторов риска атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что регулярное употребление достаточного количества бета-глюкана из ячменя может помочь снизить этот показатель.

По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), для подтвержденного эффекта снижения уровня холестерина необходимо употреблять не менее 3 граммов ячменного бета-глюкана в день. При этом перловая крупа должна быть частью сбалансированного питания, а не единственным средством профилактики сердечных заболеваний.

Полезно для контроля уровня сахара в крови

Клетчатка в перловой крупе может замедлять усвоение углеводов и смягчать повышение уровня глюкозы после еды. Поэтому ячмень может быть полезным продуктом в рационе людей, следящих за уровнем сахара в крови, в частности при инсулинорезистентности или диабете 2-го типа.

В комплексном анализе, опубликованном в феврале 2026 года в журнале Nutrition Reviews, исследователи обобщили результаты 31 контролируемого исследования. Они обнаружили, что употребление ячменя может положительно влиять на уровень глюкозы и инсулиновый ответ после еды. В то же время существенного улучшения показателя HbA1c, отражающего долгосрочный контроль уровня сахара в крови, зафиксировано не было.

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Несмотря на эти преимущества, перловая крупа остается продуктом с высоким содержанием углеводов. Ее влияние на уровень глюкозы зависит от размера порции, способа приготовления и продуктов, с которыми ее сочетают. Она не заменяет лечение диабета.

Чем ещё полезна перловая крупа

Клетчатка в ячмене способствует нормальной работе кишечника: её нерастворимая часть увеличивает объём каловых масс, а растворимая может служить питательной средой для кишечных бактерий.

Перловая крупа также содержит сложные углеводы, растительный белок, магний, фосфор, селен и витамины группы B. Клетчатка и плотная текстура зёрен могут помогать дольше сохранять чувство сытости, хотя убедительных доказательств того, что сама крупа способствует похудению, недостаточно.

Как включить её в рацион

Перловую крупу можно использовать вместо риса в качестве гарнира к овощам, рыбе или мясу, добавлять в супы, рагу и салаты. Перед приготовлением зерна рекомендуется промыть, а затем варить в воде или овощном бульоне примерно 25–45 минут — в зависимости от вида крупы и степени её обработки.

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Примерная порция для взрослого человека — 150–200 граммов уже приготовленной крупы, хотя оптимальное количество зависит от индивидуальных потребностей и состава остальных ингредиентов блюда.

В отличие от белого риса, перловая крупа содержит больше клетчатки, что может быть полезно для контроля уровня холестерина и сахара в крови после еды. Однако ячмень содержит глютен, поэтому не подходит людям с целиакией.

Напомним, что высокий уровень холестерина представляет опасность для сердца и сосудов, однако некоторые обычные специи могут помочь контролировать его уровень. Специалисты назвали две приправы, которые стоит включить в рацион.

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