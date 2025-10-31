Недорогой овощ, который делает котлеты сочными даже на следующий день: о чем идет речь

Что добавить в котлеты для сочности / © unsplash.com

Речь идет об обычном сыром картофеле. Натрите корнеплод и добавьте к фаршу — он творит настоящие чудеса.

Крахмал и влага из картофеля содержат соки внутри котлет, поэтому даже после разогрева они остаются мягкими и аппетитными. Этот простой трюк известен многим поварам, хотя о нем редко говорят. Картофель — дешевый, доступный продукт, и всегда под рукой.

В отличие от хлеба, который часто добавляют в фарш, картофель не делает котлеты тяжелыми. Он сохраняет их структуру и нежность.

Повара советуют использовать молодые картофельные клубни — они содержат больше влаги и меньше крахмала. Но и обычный картофель прекрасно справляется с заданием. Главное — натереть его на мелкой терке и сразу смешать с фаршем.

Некоторые хозяйки боятся, что картофель изменит вкус. Но в готовом блюде он почти незаметен. Зато результат виден сразу: котлеты становятся воздушными, сохраняют форму и сочность.

Этот лайфхак особенно хорошо работает с фаршем из говядины или свинины — мясо этих видов требует дополнительной влаги.

Достаточно одного среднего клубня на полкилограмма фарша — и котлеты уже становятся сочными и более питательными. Мягкая текстура нравится детям, а самое главное — они остаются вкусными даже на следующий день. Их можно смело разогревать, не опасаясь, что они высохнут.