Нефрит на ногтях: новый тренд маникюра на зиму-2026 (фото)
Оригинальный цвет этого маникюра будет одним из самых трендовых.
Нефрит издавна ценился за его связь с удачей и положительной энергией. Считается, что он притягивает довольство и одновременно защищает от негатива. Нефритовые ногти — jade nails — стали один из самых заметных маникюрных трендов этого сезона.
Подборку самых красивых идей jade nails подготовило издание Cosmopolitan.
Этот маникюр повторяет характерную текстуру нефрита: мраморные зеленые переливы с молочным подтоном, которые имеют стильный и естественный вид. Можно выбрать полупрозрачный минималистичный вариант или глубокие изумрудные тона с золотыми акцентами. Идей достаточно, чтобы маникюр выглядел и успокаивающе, и эффектно.
Стильная подборка
