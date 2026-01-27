Нефрит на ногтях: новый тренд маникюра на зиму-2026 (фото)

jade nails / © Instagram

Нефрит издавна ценился за его связь с удачей и положительной энергией. Считается, что он притягивает довольство и одновременно защищает от негатива. Нефритовые ногти — jade nails — стали один из самых заметных маникюрных трендов этого сезона.

Подборку самых красивых идей jade nails подготовило издание Cosmopolitan.

Этот маникюр повторяет характерную текстуру нефрита: мраморные зеленые переливы с молочным подтоном, которые имеют стильный и естественный вид. Можно выбрать полупрозрачный минималистичный вариант или глубокие изумрудные тона с золотыми акцентами. Идей достаточно, чтобы маникюр выглядел и успокаивающе, и эффектно.

Стильная подборка

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

jade nails / © Instagram

