Что сделать с озимым чесноком во время высадки / © unsplash.com

Оптимальное время для подготовки — конец сентября или октябрь. Огородники давно заметили: чем плодороднее почва осенью, тем больше и сильнее будут головки летом. Чеснок отдает предпочтение нейтральной или слабощелочной земле. В кислой почве он плохо приживается и чаще подвергается болезням.

Чтобы снизить кислотность, используют обычную пищевую соду. Она смягчает землю, улучшает ее структуру и помогает зубчикам быстрее прижиться. Достаточно всего 2–3 столовых ложки на квадратный метр: рассыпьте по поверхности и слегка перекопайте.

Сода также снижает риск грибковых заболеваний и гнили, поэтому особенно полезна на тяжелых или истощенных участках. Многие опытные огородники отмечают: после внесения соды чеснок легче переносит зиму и раньше начинает расти весной.

Для еще большей пользы в почву добавляют древесную золу. Она богата калием, фосфором и микроэлементами, необходимыми для развития корней. Достаточно примерно стакана на квадратный метр — и земля станет рыхлой и питательной.

Еще один проверенный способ подкормки — костная мука или суперфосфат. Лишь 1–2 столовых ложки на квадратный метр обеспечат растения фосфором и калием до самой весны, поддерживая здоровый рост корней и будущих головок.