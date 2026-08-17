Неисправность в вентиляции может стоить жизни: как распознать угарный газ и спастись

Комфорка / © pixabay.com

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Угарный газ невидим и не имеет запаха, поэтому без специального датчика его не распознать. В квартире он может образовываться, когда топливо сгорает из-за недостатка кислорода — в частности, из-за проблем с вентиляцией или неправильной работы газового прибора.

ТСН.ua рассказывает, на что, прежде всего, стоит обратить внимание, чтобы себя обезопасить, и какие симптомы – сигнал немедленно действовать.

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Откуда берется угарный газ

Для горения газа требуется постоянный приток воздуха, а продукты сгорания должны отводиться наружу. Если вентиляционный канал не работает, он перекрыт или помещение герметично закрыто, условия для безопасного горения нарушаются.

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Не путайте угарный газ с бытовым: утечку природного газа можно заметить по характерному запаху, а угарный газ не имеет запаха, цвета или вкуса. Потому отсутствие запаха не означает, что в комнате безопасно.

Симптомы, которые не следует списывать на усталость

Первые признаки отравления могут напоминать простуду или переутомление. Насторожить должны:

головная боль и головокружение;

слабость, сонливость, необычная усталость;

тошнота или рвота;

одышка или учащенное дыхание;

спутанность сознания, нарушение координации.

Особенно важно обратить внимание, если схожие симптомы появились у нескольких людей одновременно и слабеют после выхода на улицу. При сильном отравлении возможны утрата сознания, нарушение зрения и памяти. Спящий может не успеть заметить опасность.

Что делать за подозрения на отравление

Не пытайтесь сначала найти причину или проверить устройство. Действуйте последовательно:

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Немедленно выйдите на свежий воздух и выведите всех, кто находится в помещении. Уже снаружи позвоните по телефону 112 или 103 и сообщите, что подозреваете отравление угарным газом. Не возвращайтесь в квартиру, пока ее не осмотрят специалисты. Если человек без сознания или не дышит, диспетчер экстренной службы подскажет дальнейшие действия. Не оставляйте самого пострадавшего.

Даже если после выхода на воздух стало легче, это не отменяет обращения за медицинской помощью. Один газ может вызвать серьезное отравление без очевидных внешних признаков.

Как уменьшить риск до отопительного сезона

Перед началом холодов еще до осени следует заказать проверку газового оборудования и вентиляционных каналов. Не ремонтируйте колонку, котел, плиту или дымоход самостоятельно – неисправность должна оценить квалифицированный специалист.

В быту помогают простые правила:

не закрывайте вентиляционные решетки мебелью, пленкой или отделкой;

не используйте газовую плиту или духовку для обогрева;

не оставляйте пламя без присмотра;

обеспечивайте приток воздуха во время работы прибора в соответствии с его инструкцией;

рассмотрите установку датчика угарного газа и регулярно проверяйте его исправность.

Если вентиляционный канал работает сомнительно, не проверяйте тягу пламенем самостоятельно. Обратитесь к специалистам, которые могут безопасно оценить состояние системы и газового оборудования.

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