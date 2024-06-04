Некоторые "устаревшие" модели сумок снова в тренде этим летом: стилисты советуют заглянуть в маминый шкаф

Все мы слышали популярную фразу о том, что мода циклична. Часто фасоны или модели, потерявшие актуальность несколько лет назад, снова становятся популярными. Какие сумки снова будут в тренде летом 2024 года?
О них рассказали эксперты на портале Who What Wear. Поспешите заглянуть в шкаф своей мамы, возможно, там на полочке вы найдете давно забытые модели сумок, которые этим летом получат новую жизнь.
Плетеная кожаная сумка
Обычные кожаные сумки часто кажутся слишком грубыми и массивными, чтобы совмещать их с летней одеждой. Потому стилисты советуют обратить внимание на плетеные модели. Такая кожа выглядит, словно изготовлена из соломы, что более актуально для летнего периода.
Соломенные сумки
Когда заходит тема летней моды, такие сумки сразу приходят в голову. Некоторые из них можно даже использовать в качестве милых вечерних сумочек. Для этого обратите особое внимание на структурированные формы сумок из рафии. Сумка-корзина выглядит более свободно, она прекрасно сочетается с любыми летними образами.
Белые оттенки
Говоря об универсальности в летний период, трудно победить именно сумку белого цвета. Она прекрасно сочетается с теми же вещами, что и сумка черного оттенка, но выглядит более гармонично, когда речь заходит о пастельных или светлых цветах. Летом доминируют именно они, поэтому, конечно, лучше выбирать белые оттенки аксессуаров.
Сумка для покупок
Хотя первоначально эти крепкие сумки были созданы для того, чтобы пойти на рынок и накупить свежих овощей и фруктов, однако они выглядят довольно гармонично с любым повседневным летним образом. Они достаточно объемны, чтобы в них можно было вместить все важные для вас вещи, но имеют легкий вид, отлично подходящий для лета.
Цветная замша
Кожа всегда кажется слишком "тяжелой" для лета. Поэтому в этом году мы можем наблюдать, как тенденции плавно смещаются в сторону замшевых сумок в теплые месяцы. Если вы любите яркие цвета, рекомендуем обратить внимание на замшевые модели, потому что кожа часто слишком рассеивает более яркие тона, делая их менее насыщенными.
Полотняные модели
Даже дизайнеры высшего класса в последние несколько сезонов демонстрируют нам полотняные модели, которые можно назвать элегантной альтернативой традиционным сумкам для покупок. Для летнего сезона подберите себе вариант с кожаными ручками и отделкой, которые выглядят особенно изысканно.
С металлическим покрытием
Независимо от того, надеваете ли вы в отпуск широкие льняные брюки с обычным топом, решили ли прийти на вечеринку в изысканном платье, любой образ будет выглядеть глянцево, если вы подберете к нему сумку в металлическом цвете.
Вязаные крючком модели
В летние месяцы такие легкие и воздушные на вид сумки очень актуальны. Выбирайте яркие цвета и разнообразные силуэты, чтобы создать по-настоящему трендовый образ этого лета.
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