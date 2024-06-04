Некоторые "устаревшие" модели сумок снова в тренде этим летом: стилисты советуют заглянуть в маминый шкаф

Все мы слышали популярную фразу о том, что мода циклична. Часто фасоны или модели, потерявшие актуальность несколько лет назад, снова становятся популярными. Какие сумки снова будут в тренде летом 2024 года?

О них рассказали эксперты на портале Who What Wear. Поспешите заглянуть в шкаф своей мамы, возможно, там на полочке вы найдете давно забытые модели сумок, которые этим летом получат новую жизнь.

Плетеная кожаная сумка

Обычные кожаные сумки часто кажутся слишком грубыми и массивными, чтобы совмещать их с летней одеждой. Потому стилисты советуют обратить внимание на плетеные модели. Такая кожа выглядит, словно изготовлена из соломы, что более актуально для летнего периода.

Плетеные кожаные сумки / Фото: Фото из открытых источников

Соломенные сумки

Когда заходит тема летней моды, такие сумки сразу приходят в голову. Некоторые из них можно даже использовать в качестве милых вечерних сумочек. Для этого обратите особое внимание на структурированные формы сумок из рафии. Сумка-корзина выглядит более свободно, она прекрасно сочетается с любыми летними образами.

Соломенные сумки / Фото: Unsplash

Белые оттенки

Говоря об универсальности в летний период, трудно победить именно сумку белого цвета. Она прекрасно сочетается с теми же вещами, что и сумка черного оттенка, но выглядит более гармонично, когда речь заходит о пастельных или светлых цветах. Летом доминируют именно они, поэтому, конечно, лучше выбирать белые оттенки аксессуаров.

Сумки белого оттенка / Фото: Unsplash

Сумка для покупок

Хотя первоначально эти крепкие сумки были созданы для того, чтобы пойти на рынок и накупить свежих овощей и фруктов, однако они выглядят довольно гармонично с любым повседневным летним образом. Они достаточно объемны, чтобы в них можно было вместить все важные для вас вещи, но имеют легкий вид, отлично подходящий для лета.

Сумки для покупок / Фото: Фото из открытых источников

Цветная замша

Кожа всегда кажется слишком "тяжелой" для лета. Поэтому в этом году мы можем наблюдать, как тенденции плавно смещаются в сторону замшевых сумок в теплые месяцы. Если вы любите яркие цвета, рекомендуем обратить внимание на замшевые модели, потому что кожа часто слишком рассеивает более яркие тона, делая их менее насыщенными.

Замшевые яркие сумки / Фото: Фото из открытых источников

Полотняные модели

Даже дизайнеры высшего класса в последние несколько сезонов демонстрируют нам полотняные модели, которые можно назвать элегантной альтернативой традиционным сумкам для покупок. Для летнего сезона подберите себе вариант с кожаными ручками и отделкой, которые выглядят особенно изысканно.

Полотняные сумки / Фото: Фото из открытых источников

С металлическим покрытием

Независимо от того, надеваете ли вы в отпуск широкие льняные брюки с обычным топом, решили ли прийти на вечеринку в изысканном платье, любой образ будет выглядеть глянцево, если вы подберете к нему сумку в металлическом цвете.

Сумки с металлическим покрытием

Вязаные крючком модели

В летние месяцы такие легкие и воздушные на вид сумки очень актуальны. Выбирайте яркие цвета и разнообразные силуэты, чтобы создать по-настоящему трендовый образ этого лета.

Вязаные крючком модели / Фото: Фото из открытых источников

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