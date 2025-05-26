Нельзя покупать эти дрова: они только тлеют, не дают тепла и от них много сажи

Какие дрова не горят, а тлеют / © www.freepik.com/free-photo

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В холодное время года все, кто имеет печное отопление, обогреваются дровами. Опытные хозяева дали несколько рекомендаций по поводу того, какие дрова лучше не покупать, потому что они плохо горят и дымят. Поскольку можно потратить кучу денег на ту древесину, от которой не будет никакой пользы. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «Радио Трек», какие дрова лучше не запасать на зиму, потому что от них мало тепла и много дыма.

Какие дрова не горят, а тлеют: полный список

Хвойные деревья — туя, ель, сосна. Такая древесина содержит много смолы, которая полностью не сгорает, а забивает дымоход.

Тополь, осина, липа практически не дают тепла, потому что слишком быстро горят.

Кедр — это очень дорогая древесина, которую не следует покупать для отопления дома. Кедровые дрова долго тлеют, поэтому не будут давать тепла, зато будет много дыма.

Какие дрова идеальны для отопления домов

Дубовые дрова обладают высокой плотностью, долго горят и хорошо отапливают помещение. Однако такая древесина не из дешевых.

Ясень очень популярен, его часто покупают, потому что он дает много тепла.

Буковые дрова также обладают высокой теплотворной способностью.

Тление дров — это хорошо или плохо

Когда дрова тлеют, они выделяют много дыма и мало тепла, потому что нет нормального пламени. Тление приводит к тому, что древесина при сгорании имеет низкую эффективность для обогрева помещения.

К тому же, тление приводит к накоплению сажи и смолы, из-за чего приходится чаще чистить дымоход. А это отнимает кучу сил, времени и средств.

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