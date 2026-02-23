Нельзя сажать калину около своего дома, и вот почему: народные приметы, которые не стоит игнорировать

Калина испокон веков была символом Украины, женской силы, рода и памяти. Ее сажали в садах, у колодцев, на опушках, вплетали в венки и использовали в обрядовых действах. Однако есть одна давняя примета, которую до сих пор помнят во многих регионах: калину не рекомендуют сажать слишком близко к дому. На первый взгляд, это кажется странным — такое красивое и полезное растение, а рядом с домом считается нежелательным. Но у украинских народных примет есть свои объяснения.

Обладает слишком сильной энергетикой. В народе говорили, что калина — это «дерево судьбы». Она олицетворяет жизненный путь, испытания и память рода. Из-за этого растение считали слишком сильным энергетически и притягивающим события — не всегда легкие. В народе было поверье: калина у самого дома может собирать беды, слезы и ссоры. Поэтому ее пытались сажать чуть дальше, на краю огорода, у дороги или за садом, чтобы сила дерева не влияла на энергетику дома.

Примета о женской судьбе. Одна из самых известных примет связана с женщинами. Считалось, если калина растет под самым окном, девушка в семье может иметь трудную судьбу или пережить безответную любовь. Это связано с тем, что красные ягоды считались символом женских слез. Поэтому молодые девушки не сажали калину у своих комнат — боялись, что растение привлечет страдания.

Калина как защитник. В некоторых регионах Украины калине приписывали роль защитника. Считалось, что она берет на себя негатив, которого не должно быть внутри дома. И именно поэтому ее сажали подальше, чтобы защитная сила работала снаружи, а не прижимала энергетику жителей к земле. Люди верили, что дерево, которое поглощает внешнюю негативную энергию, не должно касаться стен дома, иначе семью будут преследовать беды.