Нельзя так заряжать смартфон, потому что убьете батарею за несколько дней: популярная ошибка

Как правильно заряжать смартфон

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Большинство владельцев смартфонов даже не подозревают, что именно неправильная зарядка является одной из главных причин быстрого износа аккумулятора. Впоследствии телефон начинает стремительно терять заряд, перегревается, медленнее заряжается, а в отдельных случаях батарея может выйти из строя гораздо раньше, чем предусмотрел изготовитель. Специалисты отмечают, что современные литий-ионные аккумуляторы достаточно надежны, однако они чувствительны к перегреву, глубокому разряду и некачественным зарядным устройствам. Если избежать распространенных ошибок, батарея без проблем прослужит несколько лет.

Самая опасная ошибка при зарядке смартфона

Больше всего вредит аккумулятору перегрев. Самая высокая температура является главным врагом любой литий-ионной батареи.

Не стоит заряжать смартфон, если он лежит под прямыми солнечными лучами, на подоконнике, в автомобиле во время жары или на мягкой поверхности — диване, одеяле или подушке. В таких условиях тепло не отводится должным образом, поэтому батарея нагревается гораздо сильнее.

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Еще одна распространенная ошибка — пользоваться телефоном во время зарядки. Требовательные мобильные игры, просмотр видео в хорошем качестве или работа навигатора заставляют процессор работать на максимуме, из-за чего температура устройства существенно возрастает.

Можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь

Этот вопрос вызывает множество споров. На самом деле современные смартфоны по достижении 100% автоматически прекращают зарядку. Однако ночью они периодически подзаряжают батарею, когда уровень заряда немного снижается.

Такие микроциклы не приведут к мгновенной поломке, однако при ежедневном повторении могут ускорить естественное старение аккумулятора. Поэтому, если есть возможность, лучше отключать зарядное устройство после полной зарядки.

Почему нельзя постоянно разряжать батарею до нуля

Многие пользователи до сих пор считают, что телефон нужно полностью разрядить, а уже потом заряжать. Это правило давно утратило актуальность.

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Литий-ионные батареи значительно лучше работают, когда уровень заряда поддерживается от примерно 20 до 80 процентов. Полный разряд создает дополнительную нагрузку на элементы питания и постепенно сокращает их ресурс.

Если смартфон регулярно выключается из-за разряженной батареи, ее емкость начинает уменьшаться быстрее.

Какие зарядные устройства могут повредить аккумулятор

Не менее важно использовать качественный адаптер питания и кабель.

Дешевые зарядные устройства неизвестного происхождения часто подают нестабильное напряжение. Поэтому аккумулятор сильнее нагревается, а контроллер питания работает с перегрузкой. В худших случаях это может привести даже к повреждению смартфона.

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Специалисты рекомендуют использовать оригинальные зарядные устройства или сертифицированные аналоги от проверенных производителей.

Нужно ли снимать чехол во время зарядки

Если во время зарядки телефон становится очень горячим, особенно при использовании быстрой зарядки, плотный чехол лучше временно снять.

Он удерживает тепло внутри корпуса, поэтому температура батареи повышается. Это особенно актуально летом, когда воздух уже достаточно горяч.

Как правильно заряжать смартфон, чтобы батарея прослужила дольше

Эксперты советуют не ждать, пока заряд упадет до нуля, избегать перегрева устройства, использовать только качественные зарядные устройства и не оставлять телефон постоянно подключенным к сети после завершения зарядки.

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Также желательно не пользоваться смартфоном для трудных задач во время зарядки и не заряжать его в местах с высокой температурой.

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