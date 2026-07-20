Немедленно удалите это со смартфона: какие сообщения могут создать вам проблемы

Фотография приведена в качестве иллюстрации

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Смартфон, попавший в руки злоумышленника, превращается в открытый кошелек, неосторожно оставленный посреди людного места. В такой ситуации вся конфиденциальная информация становится абсолютно доступной, и её быстрое использование посторонними лицами — лишь вопрос времени.

Чтобы защитить себя от действий мошенников, сохранить свои средства, личные данные и душевное спокойствие, стоит прислушаться к советам специалистов по кибербезопасности. Они назвали три категории сообщений, которые категорически не рекомендуется хранить в памяти мобильного устройства, пишет iTechua.

Коды доступа и пароли к банковским счетам

Многие доверчивые пользователи считают, что одноразовый код из сообщения не представляет никакой опасности после использования. Однако для злоумышленников даже эти несколько цифр могут стать тем последним элементом, которого не хватало для реализации их схемы.

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Как правило, мошенники уже располагают определенной базой данных о своей жертве — например, полным именем, номером телефона или логином для онлайн-банкинга. В таком случае полученный код становится последним ключом, открывающим доступ к чужому профилю, а процесс восстановления контроля над взломанной учетной записью превращается в длительный и сложный квест.

Чтобы обезопасить себя, сразу после ввода пароля из СМС его необходимо безвозвратно удалить. Более того, специалисты советуют обязательно очищать корзину сообщений, поскольку современные операционные системы Android и iOS устроены так, что удаленные файлы и тексты могут тайно храниться в памяти смартфона ещё несколько недель или месяцев.

Фотографии личных документов

Среди фотографий, которые могут использовать преступники, также есть такие, как: фото паспорта, водительского удостоверения и любые другие данные, которые могут быть использованы для подтверждения вашей личности.

Имея такие изображения, мошенники могут оформить микрозаймы, приобрести SIM-карты, создать фальшивые учетные записи и даже продать эти данные в даркнете.

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Злоумышленникам достаточно получить всего одну четкую фотографию с личными данными, чтобы создать владельцу массу серьезных проблем. Распространенная привычка отправлять такие снимки близким с намерением удалить их позже — большая ошибка, ведь избавиться от такой информации из памяти устройства нужно немедленно.

Если же возникает острая необходимость сохранить важные документы или конфиденциальную информацию, лучше перенести их в защищенное облачное хранилище с обязательной двухфакторной защитой или воспользоваться надежными программами для шифрования данных, например 1Password, NordLocker или защищенной папкой в Google Files.

Сообщения, содержащие личные и конфиденциальные сведения

Ваши ПИН-коды, реквизиты карт, CVC-коды, адреса и даже ответы на секретные вопросы о кличке щенка — это готовое оружие в руках мошенников.

Когда злоумышленники получают доступ к смартфону, они в первую очередь просматривают СМС и чаты в мессенджерах. Если там окажется сообщение родным вроде «пароль от карты такой же, как от Wi-Fi», последствия будут катастрофическими. Даже хранить такие заметки в чате «с самим собой» абсолютно опасно — если телефон попадет в чужие руки в разблокированном состоянии, вы потеряете всё.

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Не забывайте, что просто удалить сообщение — этого недостаточно. Сообщения остаются в корзине устройства и автоматически копируются в облачные хранилища.

Эксперты подчеркивают: в обычных сообщениях не место никакой важной информации. Телефон — это не сейф и не надежный архив. Его можно легко потерять, уронить или заразить вирусом, поэтому не превращайте свой гаджет в добычу для мошенников.

Напомним, что в Украине мошенники рассылают электронные письма от имени банков, налоговой службы и других государственных органов, чтобы заразить устройства вредоносным программным обеспечением и получить доступ к банковским счетам.

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