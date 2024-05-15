Немедленно удалите: украинцам рассказали, какие смс-сообщения опасно хранить в телефоне

Со временем в телефоне скапливается большое количество смс-сообщений, однако не всех их нужно хранить. От некоторых лучше сразу избавляться. Ведь они могут подвергать вас опасности.

Хотя в Украине уже мало кто пользуется смс-сообщениями для личного общения, они все еще достаточно мощным способом рассылки рекламы, получения важной информации от различных сервисов, паролей и логинов. Интернет-мошенники также используют смс для рассылки своих сообщений.

С приходом сенсорных смартфонов с большим объемом памяти практически никто не беспокоится периодической чисткой входящих sms. Впоследствии их может скопиться очень большое количество. Все бы ничего, но среди них есть и такие, которые могут нанести существенный вред, оказавшись не в тех руках. Такие сообщения украинцам советуют сразу удалять.

Определяя сообщение, что нельзя хранить в телефоне, следует исходить из ситуации, когда смартфон завладел посторонним лицом. Здесь уже не важно, завладел ли устройством хакер из-за заражения его вирусом, или вор смог похитить телефон.

Какие смс нельзя хранить в телефоне

Какие смс нельзя хранить в телефоне / Фото: Фото из открытых источников

Сообщения, где указаны ваши логин и пароль

Такие сообщения оставлять в телефоне очень опасно. Фактически они дают злоумышленнику словно "ключ от входной двери". Хотя вам это может быть и достаточно удобно, при необходимости подсмотреть данные для входа в смс, но лучше не полениться и сохранить их в более безопасном месте (например, менеджер паролей или обычный лист бумаги).

Сообщения, в которых есть ваши личные данные

У смс может быть гораздо больше сведений, чем вы можете себе подумать. Например, сообщение от курьерской службы о доставке товара с вашим домашним адресом, или поздравления с днем рождения от магазина, где вы приобретаете товары. Благодаря таким сообщениям злоумышленники смогут собрать много информации о вас, чтобы пользоваться ею в своих целях. Сюда же можно отнести смс о регистрации в некоторых сервисах, сообщениях с адресом электронной почты и т.д.

Сообщение от банков

Любые сообщения от банка следует сразу удалять. Хотя одноразовые коды не могут причинить вреда, поскольку имеют ограниченный срок действия, однако сохранять их нецелесообразно. Также не стоит оставлять в телефоне смс о состоянии счетов, переводе средств, зачислении или другой платежной информации.

Спам и подозрительные сообщения

Любые сомнительные сообщения лучше сразу удалить. Даже если вы понимаете, что не нужно переходить по ссылке, вложенной в текст, пока она хранится в телефоне, вы находитесь в опасности. К примеру, вы можете перейти по ссылке случайно. А еще это может сделать ребенок, взявший поиграть в игры.

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