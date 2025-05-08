Немецкие хозяйки не ополаскивают посуду от моющего средства, вот почему: полезный лайфхак

Чем промыть посуду. чтобы потом не полоскать ее / © Фото из открытых источников

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Наверное, всем известно, что немцы крайне бережливы, когда речь идет о каком-либо ресурсе. И это также касается воды, которую немецкие хозяйки пытаются экономить всеми возможными способами. Поэтому именно они придумали действенный лайфхак, помогающий сэкономить воду и средства на оплате за нее, а также качественно и быстро помыть гору грязной посуды.

Итак, как помыть посуду, чтобы потом не тратить время и воду на полоскание? Сначала надо избавиться от остатков пищи на грязных тарелках и столовых приборах, затем сложить это все в раковину. Важный нюанс: раковина должна быть закрытой, чтобы не стекала вода. Далее раковину следует наполнить теплой или чуть горячей водой и насыпать туда немного моющего средства без ароматизаторов и красителей. После этого в воду необходимо погрузить посуду и помыть ее. Полоскать после такого мытья ничего не надо, достаточно вытереть тарелки, чашки и приборы чистым полотенцем и поставить все в шкаф.

Чем еще можно помыть посуду, чтобы не полоскать

Пищевая сода отлично справится с жиром, грязным налетом и нагаром. Для этого нужно смешать соду и немного воды, чтобы образовалась пастообразная смесь и помыть этим средством посуду. Содовая паста прекрасно справится с грязью и жиром, придаст тарелкам чистое сияние. А еще сода обладает антисептическими свойствами, поэтому ею можно обработать кухонную утварь. Полоскать после такой мойки тоже ничего не надо.

Нашатырный спирт отлично справится с жирным налетом на тарелках и стаканах. Нужно насыпать немного аптечного средства на тряпку и протереть посуду и она будет сиять, как будто только что из магазина. Такой метод идеально подойдет для тусклой стеклянной и белой посуды.