Немногие знают: в Финляндии не пользуются губкой для мытья посуды — что берут взамен

Знали ли вы, что в Финляндии и некоторых других странах Европы не используют губки для мытья посуды?

Во многих европейских странах, включая Финляндию, начали отказываться от использования губок для мытья посуды. А у некоторых такой предмет на кухне даже запрещен.

Запрет на губки появился потому, что их довольно сложно утилизировать, а в природе один такой предмет будет разлагаться около полувека.

Чем же моют посуду именно в Финляндии? В этой стране принято использовать специальный предмет – щетку. Называется она "аstiaharja". С финского она так и переводится "щетка для мытья посуды". В некоторых финских домах можно даже увидеть более "продвинутую" версию – щетка присоединена к шлангу с мойкой и емкостью для подачи геля.

Специалисты указывают, что губка действительно не лучшее изобретение для мытья посуды. И не только потому, что она долго разлагается, а потому неэкологична. Более того, она имеет ячеистую и сетчатую текстуру, в которой влага задерживается надолго, из-за чего создаются идеальные условия для развития бактерий и грибков.

Это было подтверждено уже многими исследованиями. Существовали даже эксперименты по оптимальному способу обеззараживания губки для мытья посуды. Лучше всего, говорят специалисты, делать это в посудомоечной машине (там будут убиты до 57% бактерий). Достаточно эффективными способами являются кипячение (47%) и стирка в стиральной машине (43%). А вот микроволновка бактерии почти не уничтожает.

Чем же можно заменить губку? Финны действительно сделали лучшее, ведь именно щетка является наиболее эффективной альтернативой. Между щетинками в ней не такое плотное расстояние, поэтому она лучше просыхает между использованиями. В идеале, конечно, пользоваться посудомоечной машиной.

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