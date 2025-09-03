Кухонные полотенца — одни из самых употребляемых вещей на кухне. Они быстро загрязняются, впитывают жир, запахи и красящие вещества, из-за чего со временем теряют белье и аккуратный вид. Обычная стирка не всегда спасает, но существуют простые и действенные методы, которые знают опытные хозяйки. Они позволяют сделать даже старые полотенца снова белоснежными, словно только что из магазина.

Раствор с горчицей, растительным маслом и порошком. В 10 л горячей воды добавьте 2 ст. л. сухой горчицы, 1 ст. л. растительного масла и 2 ст. л. стирального порошка. Хорошо размешайте и замочите полотенца на 10-12 часов, можно оставить на ночь. Полоскайте сначала в холодной, а затем в горячей воде. Такой метод прекрасно выводит стойкие загрязнения и возвращает первоначальное белье полотенцам.

Лимонная кислота против пятен от еды. Сначала постирайте полотенца с хозяйственным мылом. На проблемные участки насыпьте немного лимонной кислоты. Оставьте на 1 час, после чего хорошо прополощите полотенца в прохладной воде. Этот способ особенно эффективен против следов от вина, свеклы, жира или ягод.

Нашатырный спирт от кофейных и чайных пятен. Смешайте нашатырь с водой в пропорции 1:1. Обработайте раствором загрязненные места и оставьте на 60 минут. Затем окуните полотенца в мыльный раствор и еще раз постирайте. Этот метод отлично справляется с темными следами от напитков.