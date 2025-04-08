Чем подкормить толстянку, чтобы зацвела / © Фото из открытых источников

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Все, кто имеет на своем подоконнике толстянку, знают, что растение не часто радует своим цветением. Однако профессиональные флористы раскрыли свой секрет, как заставить денежное дерево цвести. И для этого не нужно дорогостоящих удобрений, подойдут бытовые отходы. Рассказываем, чем стимулировать долгожданное появление цветов на «денежном дереве».

Какие бытовые отходы заставят толстянку выпустить цветоносы: об этом мало кто знает

Чтобы «денежное дерево» радовало пышным цветом, его нужно подкормить мукой из рыбьих костей. И совсем не обязательно искать его в специализированных магазинах, подкормку достаточно просто приготовить в домашних условиях.

Эксперты не советуют выбрасывать рыбные кости, даже если у вас нет на подоконнике толстянки. Ведь это самое лучшее удобрение, которое подойдет для любых комнатных растений. Надо собрать рыбные кости, высушить и измельчить до порошкообразного состояния. Для одной подкормки толстянки достаточно полчайной ложки удобрения. Это обеспечит растение полезным минералом — фосфором, который необходим для его цветения.

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Следует учитывать, что подкармливать «денежное дерево» таким образом можно только три раза в год. Иначе растение может заболеть и погибнуть.