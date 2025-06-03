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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
154
Время на прочтение
2 мин

Немного на кожу — и подмышки будут сухими целый день: как приготовить эффективное средство от пота

Если в жаркую погоду магазинные дезодоранты не справляются с проблемой пота, можно воспользоваться простым домашним средством, которое легко приготовить своими руками.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как приготовить средство от пота своими руками

Как приготовить средство от пота своими руками / © www.freepik.com/free-photo

Не все антиперспиранты помогают избавиться от проблемы потливости под мышками. Однако есть простое домашнее средство, которое обеспечит сухость и свежесть кожи даже в очень жаркие дни. Секрет очень прост: нужно объединить простые компоненты, которые будут усиливать действие друг друга и будут эффективно бороться с проблемой. Рассказываем, как приготовить средство от пота, которое будет поддерживать сухость под мышками в течение целого дня.

Под мышками будет сухо целый день: как приготовить средство от пота

Чтобы приготовить домашний дезодорант, нужно взять по чайной ложке пищевой соды и детской присыпки, столовую ложку любого крема для увлажнения и две чайные ложки воды. Все тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная масса.

Как работает самодельный дезодорант:

  • Сода будет нейтрализовать запах пота, так как обладает антибактериальными свойствами.

  • Присыпка будет впитывать влагу под мышками, обеспечивая длительную сухость, а крем будет смягчать кожу.

  • А вода служит связующим элементом для всех составляющих средства.

Готовую смесь от пота следует перелить в чистый флакон с шариковым аппликатором или просто поместить в баночку из-под крема. Средство следует хранить в холодильнике, так оно дополнительно будет иметь освежающий эффект.

Перед использованием дезодоранта необходимо пройти тест на чувствительность, чтобы проверить реакцию. Нанесите немного смеси на кожу руки и подождите 24 часа. Если не будет покраснений или других негативных реакций, дезодорант можно смело использовать каждый день.

Если есть проблемы с кожей, лучше проконсультироваться с дерматологом, чтобы не было выспаний.

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Дата публикации
Количество просмотров
154
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