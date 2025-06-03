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Немного на кожу — и подмышки будут сухими целый день: как приготовить эффективное средство от пота
Если в жаркую погоду магазинные дезодоранты не справляются с проблемой пота, можно воспользоваться простым домашним средством, которое легко приготовить своими руками.
Не все антиперспиранты помогают избавиться от проблемы потливости под мышками. Однако есть простое домашнее средство, которое обеспечит сухость и свежесть кожи даже в очень жаркие дни. Секрет очень прост: нужно объединить простые компоненты, которые будут усиливать действие друг друга и будут эффективно бороться с проблемой. Рассказываем, как приготовить средство от пота, которое будет поддерживать сухость под мышками в течение целого дня.
Под мышками будет сухо целый день: как приготовить средство от пота
Чтобы приготовить домашний дезодорант, нужно взять по чайной ложке пищевой соды и детской присыпки, столовую ложку любого крема для увлажнения и две чайные ложки воды. Все тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная масса.
Как работает самодельный дезодорант:
Сода будет нейтрализовать запах пота, так как обладает антибактериальными свойствами.
Присыпка будет впитывать влагу под мышками, обеспечивая длительную сухость, а крем будет смягчать кожу.
А вода служит связующим элементом для всех составляющих средства.
Готовую смесь от пота следует перелить в чистый флакон с шариковым аппликатором или просто поместить в баночку из-под крема. Средство следует хранить в холодильнике, так оно дополнительно будет иметь освежающий эффект.
Перед использованием дезодоранта необходимо пройти тест на чувствительность, чтобы проверить реакцию. Нанесите немного смеси на кожу руки и подождите 24 часа. Если не будет покраснений или других негативных реакций, дезодорант можно смело использовать каждый день.
Если есть проблемы с кожей, лучше проконсультироваться с дерматологом, чтобы не было выспаний.